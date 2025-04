IT-Dienstleister Datagroup überrascht mit deutlicher Erholung - Analysten sehen enormes Wachstumspotenzial trotz aktueller Schwächephase.

Die Datagroup Aktie setzt ihre Erholung fort und verzeichnete am heutigen Montag einen beachtlichen Kursanstieg von 2,43% auf 40,00 Euro. Besonders bemerkenswert ist die positive Entwicklung der letzten sieben Handelstage, in denen das Papier des IT-Dienstleisters um 5,68% zulegen konnte. Diese Erholung kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, da die Aktie erst Anfang April mit 36,55 Euro ihr 52-Wochen-Tief erreicht hatte und sich nun bereits wieder 9,44% darüber bewegt.

Die jüngste Aufwärtsbewegung steht im Kontrast zur negativen Monatsentwicklung von -9,91% und der Jahresentwicklung von -14,62%. Trotz der aktuellen Schwächephase zeigt sich der Finanzmarkt zuversichtlich, was sich in den durchweg positiven Analysteneinschätzungen widerspiegelt. Alle sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, empfehlen die Aktie zum Kauf und setzen das durchschnittliche Kursziel mit 76,92 Euro bemerkenswert hoch an - was einem Aufwärtspotenzial von über 90% entspricht.

Fundamentaldaten stützen positive Einschätzung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Datagroup ?

Datagroup präsentiert sich mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von aktuell 0,63 als fundamental unterbewertet. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,67 liegt deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen und deutet auf eine attraktive Bewertung hin. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Analysten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,06, was ebenfalls für das Pliezhausener Unternehmen spricht.

Die Aussichten könnten sich weiter verbessern, da Datagroup mit seiner CORBOX-Lösung vom anhaltenden Trend zur Digitalisierung profitiert. Als Full Service Provider im IT-Bereich bietet das Unternehmen mittelständischen und großen Firmen sowie öffentlichen Auftraggebern alle Leistungen des IT-Betriebs aus einer Hand. Die jüngst ausgezahlte Dividende von 1,00 Euro je Aktie unterstreicht zudem die Aktionärsfreundlichkeit des Unternehmens, das weiterhin auf organisches Wachstum und strategische Zukäufe setzt.

Anzeige

Datagroup-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Datagroup-Analyse vom 14. April liefert die Antwort:

Die neusten Datagroup-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Datagroup-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Datagroup: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...