TOKU-E Company, ein globaler Hersteller von Kleinmolekülen, Genselektoren und Feinchemikalien für die vorgelagerte Produktion, gibt erfreut die Verfügbarkeit von Pirlimycin Hydrochlorid zur Überprüfung der Lebensmittelsicherheit bekannt.

Pirlimycin Hydrochlorid ist der Wirkstoff von Veterinärpräparaten, die zur Behandlung von Mastitis bei Rindern, einer der häufigsten Infektionskrankheiten bei Nutztieren, eingesetzt werden. Er wirkt bakterizid gegen die Erreger dieser Erkrankung, wozu auch Gram-positive Bakterien gehören.

"Das Pirlimycin Hydrochlorid auf dem Markt ist ein Isomerengemisch mit einem Reinheitsgrad von rund 50%, was seine Verwendung als Referenzmaterial erschwert. Wir sind in der Lage, eine Reinheit von mindestens 95% zu erreichen, was die Diagnosekits durch weniger Fehlalarme zuverlässiger macht", so Amy Lee, Chief Scientific Officer of TOKU-E EU in Belgien.

Hochreines Pirlimycin Hydrochlorid kann zum Nachweis von Pirlimycin-Rückständen in Lebensmitteln wie etwa Fleisch oder Milch verwendet werden. Das Rückstandsüberprüfungssegment wird durch den Bedarf an Kontaminationsnachweisen angetrieben, um die Verbraucher zu schützen. Dies ermöglicht Nachweise im Rahmen unterschiedlicher Lebensmittelstichprobenverfahren, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Das Produkt kann in Servicelaboren eingesetzt werden, die auf Antibiotikarückstände testen, oder von kommerziellen Laboren, die Antibiotikarückstandsnachweiskits herstellen. Pirlimycin Hydrochlorid ist sowohl mit quantitativen als auch qualitativen Rückstandsnachweisverfahren kompatibel.

Wir freuen uns, die Diagnostiklabore zu unterstützen, die an der Überprüfung der Lebensmittelsicherheit beteiligt sind, um die Qualität und Sicherheit unserer globalen Lebensmittelversorgung zu überwachen.

Über TOKU-E

TOKU-E ist ein führender Hersteller antimikrobieller Mittel für Forschungs- und Diagnostikanwendungen zur Bereitstellung alltäglicher und optimierter Lösungen für die Forschung auf dem Gebiet der Life Sciences. TOKU-E wurde 1981 gegründet und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, in Europa und Asien und ein globales Vertriebsnetz. Unsere Produkte machen Forschung einfacher, sicherer und effektiver. Unser Produkt- und Dienstleistungssortiment unterstützt Empfindlichkeitsprüfungen und erhöht die Lebensmittelsicherheit der Arbeitsabläufe, um Ihre Entdeckungen voranzutreiben.

