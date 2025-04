AdvanCell, ein Unternehmen für Radiopharmazeutika in der klinischen Phase, das innovative Krebstherapeutika entwickelt, meldete heute eine Finanzmittelzusage von 18 Mio. Dollar von der australischen Bundesregierung aus der Medical Research Future Fund (MRFF) Frontiers Initiative für die Bekämpfung von Prostatakrebs mit gezielter Alphatherapie.

Jeder achte Mann entwickelt im Laufe seines Lebens Prostatakrebs. Mit Unterstützung der "Frontiers Initiative" des Medical Research Future Fund (MRFF) besteht das Ziel des multidisziplinären, multi-institutionellen Forschungsteams darin, die klinische Behandlung von Prostatakrebs durch den Einsatz führender radiopharmazeutischer Technologie zusammen mit innovativer klinischer Entwicklung und einem tiefgreifenden Verständnis der Tumorbiologie zu transformieren, um das Leben von Patienten mit Prostatakrebs zu verbessern.

Das Forschungsprogramm wird ermöglicht durch die unternehmenseigene Technologie von AdvanCell (Lead-212) für die Herstellung von 212 Pb-Alpha-Isotopen, kombiniert mit der Bereitstellung einer branchenersten klinischen Plattformstudie zur Beschleunigung der Translation von 212 Pb-basierten gezielten Alphatherapien, bei denen es sich um einen der meistversprechenden Durchbrüche in der Krebstherapie handelt.

Dr. Anna Karmann MD PhD, AdvanCell Chief Medical Officer, erklärte: "Im Namen aller Co-Prüfer und -Prüferinnen möchte ich der australischen Regierung und dem Ausschuss der MRFF Frontiers Initiative meinen herzlichsten Dank für diesen prestigeträchtigen Zuschuss aussprechen. Gezielte Alphatherapien gehören zu den meistversprechenden Ansätzen in der Onkologie. Unseres Erachtens kann diese vom MRFF finanzierte Forschungsarbeit umfassende Auswirkungen auf die Praxis haben und mit dauerhaften positiven Veränderungen für das Leben von Patienten mit Prostatakrebs verbunden sein. Wir wissen die Unterstützung sehr zu schätzen, denn diese Finanzmittel geben uns die Chance, die Translation schneller durchzuführen und die Entwicklung neuartiger Kombinationstherapien in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit der Branche und akademischen Forschung zu beschleunigen."

AdvanCell arbeitet mit weltweit führenden Fachkräften in Australien und der ganzen Welt zusammen, was die richtungweisende Natur dieser wichtigen klinischen Forschung unterstreicht. Zu den Forschungsgruppenleitern (PI) gehören international bekannte medizinische Forschungskräfte, darunter Prof. Louise Emmett (St Vincent's Hospital, Sydney und University of New South Wales) und Prof. Shahneen Sandhu (Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne).

Prof. Louise Emmett: "Dieser Kooperationszuschuss von Frontiers gibt uns die Mittel, optimale Kombinationen mit gezielter Alphatherapie beim Prostatakrebs eingehend auszuwerten mit dem Ziel, das Leben der Patienten mit großartiger Technologie auf intelligente Weise zu verlängern und zu verbessern."

Prof. Shahneen Sandhu: "Unser MRFF-Zuschuss wird die Entwicklung innovativer gezielter Alphatherapiekombinationen beschleunigen, um die Patientenbetreuung und die klinischen Ergebnisse zu verbessern."

Zum Forschungswissenschaftlerteam gehören Prof. Richard Payne (The University of Sydney), Prof. Matt Trau, Dr. Alain Wuethrich, Dr. Kevin Koo (The University of Queensland), Dr. Scott Lovell (University of Bath), A/Prof. Serigne Lo (Melanoma Institute Australia) sowie Dr. Thomas Kryza und Dr. Simon Puttick (AdvanCell).

Prof. Stephen Rose, Head of Translational Medicine and Clinical Science bei AdvanCell, unterstrich die Bedeutung der Finanzmittel vom MRFF. "Mit seinen Finanzzuschüssen unterstützt der MRFF australische Innovation, um den Aufbau einheimischer Herstellungsfähigkeiten zu fördern, die die klinische Translation von 212 Pb-gezielter Alphatherapie beschleunigen."

Über AdvanCell

AdvanCell hat sich der Entwicklung innovativer Krebstherapien verschrieben, die sich die Kraft zielgerichteter, Alpha-emittierender Radionuklide zunutze machen. Durch die Kombination fortschrittlicher Fertigungskapazitäten mit modernster Wissenschaft und klinischen Entwicklungskapazitäten strebt AdvanCell die Bereitstellung neuartiger Behandlungen an, die die Ergebnisse für Krebspatienten weltweit verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.advancell.com.au

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250413302410/de/

Contacts:

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Andrew Adamovich

CEO

E-Mail: contact@advancell.com.au

Tel.: +612 8000 4199