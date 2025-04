DJ Hassett sieht trotz Handelsspannungen keine US-Rezession

Von Joseph Pisani

DOW JONES--Kevin Hassett, Direktor des Nationalen US-Wirtschaftsrats, erwartet keine Rezession. Als Begründung nannte er die jüngsten starken Beschäftigungszahlen und Gespräche, die er mit führenden Unternehmensvertretern geführt habe. "Ich sehe überhaupt keine Rezession", sagte er am Montagnachmittag in einem Interview mit Fox Business. Hassett erklärte, er habe mit CEOs gesprochen, die sagten, ihre Auftragsbücher seien gut gefüllt. "Die Leute sind geradezu euphorisch", fügte er hinzu. Hassett sagte außerdem, die USA stünden kurz vor dem Abschluss von Handelsabkommen mit mehr als zehn Ländern. "Die Zahl steigt täglich", so Hassett.

