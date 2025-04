DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf fast unverändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 2 Ticks höher bei 131,39 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 131,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,57, das Tief bei 131,23 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.999 Kontrakte.

Nach dem Überwinden der 100-Tagelinie bei 131,35 sieht die Helaba Potenzial bis zum letzten Impulshoch bei 132,03. Für Unterstützung sorgten die 55- und 21-Tagedurchschnitte bei 130,11 bzw. 129.36.

In Deutschland am Dienstag der ZEW-Konjunkturindex im Blick. Er wird als aktuellster Meinungsspiegel zum Hin und Her bei den US-Zöllen betrachtet. "Sollte er nicht eingebrochen sein, würde das eine gewisse Resilienz des Marktes zeigen", so ein Händler. Und in Großbritannien werden Daten vom Arbeitsmarkt veröffentlicht. In Europa stehen dazu Preisdaten im Blick, so die Verbraucherpreise aus Frankreich. Preisdaten werden am Nachmittag auch in Kanada veröffentlicht, bevor dort am Mittwoch die Notenbank tagt.

