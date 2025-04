Berlin (ots) -"Where innovation meets vitality" - am 23. Mai 2025 launcht VITA4GOOD im Schlosshotel Berlin ein zukunftsweisendes Gesundheitsmodell: Präventivmedizin mit Künstlicher Intelligenz, Long-COVID-Recovery und ganzheitlicher Langlebigkeit."Wir bringen Zukunftsmedizin dorthin, wo sie hingehört: in den Alltag der Menschen." - Menachim Czertok, Gründer von VITA4GOODMit einem exklusiven Abend-Event für geladene Gäste aus Medizin, Medien, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur stellt VITA4GOOD sein weltweit skalierbares Modell für datengestützte Gesundheitsvorsorge vor.Das erwartet die Gäste vor Ort:- Live-Demo der VITA4GOOD KI-Analyseplattform: personalisierte Risikoprofile & Longevity-Empfehlungen in Echtzeit- Vorstellung neuester Longevity-Therapien: von Zellregeneration bis Detox-Infusionen- Paneltalks mit internationalen Expert:innen zu Long-COVID, Prävention & Lifestyle-Medizin- Genuss & Erlebnis: Longevity Cuisine, musikalische Highlights, inspirierendes Ambiente"Longevity ist kein Trend - es ist unsere Zukunft." - das Team von VITA4GOODMedizin trifft LifestyleDie VITA4GOOD - Plattform kombiniert modernste Diagnostik (u. a. Blutwerte, DNA-Analysen, Mikrobiom, biologische Altersbestimmung) mit KI-gestützter Auswertung und individuell kuratierten Gesundheitsplänen - eingebettet in ein hochästhetisches Lebensumfeld."Gesundheit ist keine Reaktion, sondern eine bewusste Entscheidung. Unser Ziel sind messbare Ergebnisse - nachhaltig und langfristig." - Dr. Tsahi Vider, Medizinischer LeiterGlobale Vision - Berlin ist der AnfangMit dem Launch im Schlosshotel Berlin startet VITA4GOOD die erste LONGEVITY SUITE weltweit. Weitere Standorte auf Mallorca, Marbella, Zypern, in Tel Aviv, Dubai sind in Vorbereitung. Ziel ist ein globales Netzwerk für Gesundheit, Schönheit und Vitalität - individuell, datenbasiert, effektiv.Event-InfoSchlosshotel Berlin, Brahmsstraße 10, 14193 BerlinFreitag, 23. Mai 2025 | Einlass ab 18:30 UhrDresscode: Elegant Natural CasualTeilnahme nur auf persönliche EinladungRSVP & Interviewanfragen: info@vita4good.com | www.vita4good.comÜber VITA4GOODVITA4GOOD ist eine internationale Plattform für datenbasierte Gesundheitsoptimierung. Das Unternehmen vereint Künstliche Intelligenz, präventive Medizin und kuratierte Erlebnisse zu einem ganzheitlichen Longevity-Modell - mit Startpunkt in Berlin und Vision für die Welt.Pressekontakt:Vita4Good Longevity Health & Beauty GmbHMenachim CzertokKönigsallee 9, 14193 Berlin | +49 (0)30 577 107 920info@vita4good.com | www.vita4good.comOriginal-Content von: Vita4Good Longevity Health & Beauty GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179311/6013501