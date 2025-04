Los Angeles (ots/PRNewswire) -Reolink, ein innovativer Marktführer im Bereich der intelligenten visuellen Technologie für das Zuhause, feiert den Tag der Erde 2025 durch seine globalen NGO-Partnerschaften im Umweltschutz. In den letzten fünf Jahren hat Reolink weltweit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) fast 1.000 Kameras bereitgestellt, um den Erhalt von Ökosystemen und den Schutz der Artenvielfalt zu unterstützen.Technologie und Wildtierschutz verbindenAllein 2024 hat Reolink weltweit 13 neue NGO-Partner mit fortschrittlicher Kameratechnologie für die Fernbeobachtung von Wildtieren ausgestattet. Die Kameras ermöglichen Echtzeitwarnungen und Datenerfassung ohne Störung der natürlichen Lebensräume. Auch durch die fortgeführten Partnerschaften - wie das Oliver Ridley Project (https://oliveridleyproject.org/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=earthday2025) für Meeresschildkrötenschutz auf den Malediven und die Bienenschutzinitiative BCN Honey Fest (https://www.bcnhoneyfest.com/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=earthday2025) in Spanien - tragen Reolink-Kameras aktiv zum Artenschutz bei.Reolink-Kameras spielen eine Schlüsselrolle beim Artenschutz und bei der Interaktion zwischen Mensch und Tier. In Italien setzt Salviamo l'Orso (https://www.salviamolorso.it/en/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=earthday2025) (SLO) auf die Reolink Go Ranger PT (https://reolink.com/product/reolink-go-ranger-pt/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=earthday2025), die weltweit erste 4K 4G Schwenk-Neige-Wildkamera. SLO nutzt sie für das KI-gesteuerte Wildtiererkennungs- und -warnsystem WADAS (https://www.wadas.it/en/home-en/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=earthday2025) zum Schutz der bedrohten marsikanischen Braunbären. "Wir waren begeistert zu sehen, wie die Kameras kontinuierlich Bilder und Videos senden und so unschätzbare Daten für unsere Naturschutzbemühungen liefern", sagt Stefano Dell'Osa, Projektteamleiter von WADAS.In Kanada setzt Gates Wildlife Control (https://www.gateswildlifecontrol.com/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=earthday2025) fast 50 Reolink Go Ultra (https://reolink.com/product/reolink-go-ultra/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=earthday2025) Kameras - 4K 8MP 4G Batteriekamera mit Schwenk- und Neigefunktion - ein, um städtische Wildtiere zu überwachen. "Mit den mobilen Reolink-Kameras können wir den Umsiedlungsprozess 24/7 aus der Ferne überwachen", so Cassandra Gates, Technikerin von Gates' Wildlife Control. "Das kontinuierliche Filmmaterial hilft uns, das Verhalten der Tiere zu beobachten und daraus zu lernen."Kleine Aktionen, globale WirkungAm Tag der Erde 2025 unterstreicht Reolink, dass der Schutz der Artenvielfalt damit beginnt, die Natur in ihrer ursprünglichen Form zu beobachten. Speziell für den Einsatz im Freien entwickelt, haben sich die Reolink Go PT Ultra (https://reolink.com/product/reolink-go-pt-ultra/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=earthday2025), Go Ranger PT (https://reolink.com/product/reolink-go-ranger-pt/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=earthday2025) und TrackMix LTE (https://reolink.com/product/reolink-trackmix-lte/?utm_source=pr&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=earthday2025), mit 4G-Konnektivität, KI-Erkennung und Fernüberwachungsfunktionen, bei NGOs bewährt. Vom KI-gestützten Bärenschutz bis hin Koexistenz von Wildtieren in Städten - kleine technologische Maßnahmen bewirken große Veränderungen.Erfahren Sie mehr über die Reolink-Kampagne zum Tag der Erde (https://reolink.com/lp/reolink-earth-day/) und seine Partnerschaften im globalen Naturschutz.Über ReolinkReolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über die Angebote von Reolink unter Reolink.com. (https://reolink.com/de/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2660936/Capture_Every_Moment__Protect_Every_Creature.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2494855/Reolink_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tag-der-erde-reolinks-ngo-partnerschaften-fur-globalen-umweltschutz-302425225.htmlPressekontakt:Reolink PR Team,pr@reolink.comOriginal-Content von: Reolink Innovation Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172109/6013572