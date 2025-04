NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 750 auf 680 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Der Umsatz der Sparte Mode & Leder sei stärker zurückgegangen als vom Markt erwartet, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zahlen deuteten auf ein schwierigeres Umfeld für die Luxusgüterbranche hin als angenommen. LVMH habe auf eine schwächere Nachfrage in den USA nach Produktgruppen wie Kosmetik, Weine und Spirituosen hingedeutet./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 21:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2025 / 00:45 / EDT

