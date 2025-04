Frankfurt am Main (ots) -- Bewerbungsphase startet am 15. April 2025- Prämiert werden Persönlichkeiten in den Kategorien "Best Female Investor" und "Best Impact Investor"- Neuer Sonderpreis 2025: "VC Game Changer"- Feierliche Preisverleihung am 6. November 2025 in BerlinVon heute an bis zum 1. Juli 2025 können sich Investorinnen und Investoren für den in diesem Jahr zum vierten Mal ausgeschriebenen KfW Capital Award in den Kategorien "Best Female Investor" und "Best Impact Investor" bewerben. KfW Capital zeichnet mit dem KfW Capital Award "Best Female Investor" Venture Capital (VC)-Investorinnen aus, die erfolgreich in Start-ups und innovative Tech-Unternehmen in Deutschland investieren. Beim KfW Capital Award "Best Impact Investor" liegt der Fokus auf Investorinnen und Investoren und/oder ihren VC-Fonds, die Impact als integralen Bestandteil der Investmentstrategie festgelegt haben und die in Start-ups und innovative Technologieunternehmen in Deutschland investieren.Darüber hinaus wird es, wie im vergangenen Jahr auch, einen Sonderpreis geben - in diesem Jahr in der Kategorie "VC Game Changer". Die Jury kürt damit eine Persönlichkeit, die sich durch das besondere Engagement um die inhaltliche Weiterentwicklung des VC-Ökosystems verdient gemacht hat, in dem sie z.B. Vordenker ist, neue Themen entwickelt oder Initiativen ins Leben gerufen hat. Anders als bei den festen Kategorien wird sich für diesen Sonderpreis nicht beworben. Alle drei Kategorien sind mit je 5.000 EUR dotiert.Der Capital Award ergänzt auch in diesem Jahr den KfW Award Gründen, der sich an Gründerinnen und Gründer richtet, um die Investorinnen- und Investorenseite. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden am 6. November 2025 in einer feierlichen Veranstaltung in Berlin ausgezeichnet. Die Preisverleihung wird vom TV-Sender n-tv begleitet, der in einer Sondersendung über den Award berichtet."Frauen sind im VC-Markt nach wie vor unterrepräsentiert. Da wir überzeugt davon sind, dass diverse Teams nachhaltig erfolgreicher sind, setzen wir auch in diesem Jahr mit der Kategorie "Best Female Investor" ein mediales Ausrufezeichen auf das Thema Diversität und küren nun bereits zum viertenMal eine herausragende VC-Investorin", sagt Dr. Jörg Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung von KfW Capital."Auch wenn der Bereich des Impact-Investing erfreulicherweise wächst, bleibt der Bedarf an umfassenden Lösungen zur Transformation unserer Wirtschaft groß. Mit unserem Award in der Kategorie "Best Impact Investor" unterstreichen wir erneut unser Engagement für dieses wichtige Segment. Darüber hinaus: Mit dem diesjährigen Sonderpreis "VC Game Changer" werden wir übergeordnet herausragende Leistungen für das VC-Ökosystem würdigen", sagt Alexander Thees, Geschäftsführer von KfW Capital.Mitglieder der Jury des KfW Capital Awards "Best Female Investor" sind: Dr. Tanja Emmerling (Partnerin HTGF), Ulrike Hinrichs (Vorstandssprecherin BVK), Prof. Dr. Heike Hölzner (Professorin für Entrepreneurship und Mittelstandsmanagement an der HTW Berlin und Co-Vorsitzende encourageventures e.V.) und Dr. Eva Wimmer (Leiterin der Finanzmarktabteilung im Bundesministerium der Finanzen). Mitglieder der Jury des KfW Capital Awards "Best Impact Investor" sind: Dr. Sabine Hepperle (Leiterin der Abteilung Mittelstandspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz), Verena Kempe (Leiterin Investment Management beim KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung), Felix Oldenburg (CEO project bcause und Vorstandssprecher gut.org gAG) und Dr. Bryan Scheler, Vice President Solutions, Investments & Partnerships BMW Foundation Herbert Quandt. KfW Capital-seitig werden die KfW Capital-Geschäftsführer Dr. Jörg Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung, ("Best Female Investor") und Alexander Thees ("Best Impact Investor") die jeweiligen Jurys ergänzen; Theresa Bardubitzki, Senior Nachhaltigkeitsmanagerin bei KfW Capital, wird in beiden Jurys den KfW Capital-Sitz komplettieren.Hinweis für Bewerberinnen und Bewerber:Investorinnen und Investoren finden das Online-Bewerbungsformular und Informationen zum Bewerberprozess auf www.kfw-awards.de. Außerdem ist es möglich, auch Investorinnen und Investoren für den Award vorzuschlagen. In diesem Fall senden die Vorschlagenden eine Mail an info-kfw-capital@kfw.de.Über KfW CapitalKfW Capital als 100 %ige Beteiligungstochter der KfW investiert mit Unterstützung des ERP-Sondervermögens und des Zukunftsfonds in europäische VC-Fonds. Ziel von KfW Capital ist die nachhaltige Stärkung der VC-Fondslandschaft, damit innovative Technologieunternehmen in Deutschland besseren Zugang zu Wachstumskapital erhalten. Die VC-Fonds sind ihrerseits verpflichtet, mindestens das von KfW Capital eingebrachte Kapital in deutsche Wachstumsunternehmen zu investieren. 