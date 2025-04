München (ots) -Mit den ersten warmen Tagen beginnt für viele die Radsaison. Damit Fahrrad oder E-Bike sicher und zuverlässig in den Frühling rollen, gibt der ADAC wichtige Tipps für einen Rundum-Check.Eine gründliche Reinigung entfernt Schmutz und Salzreste und macht Schäden sichtbar. Dafür eignen sich warmes Wasser, ein mildes Reinigungsmittel sowie weiche Bürsten und Schwämme. Auf aggressive Reiniger, fettlösende Spülmittel oder Hochdruckreiniger sollte verzichtet werden, da sie das Material und Tretlager beschädigen können.Ein besonderes Augenmerk gilt den Reifen. Der richtige Luftdruck ist entscheidend - für Fahrkomfort, Sicherheit und Effizienz. Zu wenig Druck erhöht den Rollwiderstand, verringert die Fahrstabilität und begünstigt Reifenpannen. Zu viel Druck hingegen kann den Grip und das Dämpfungsverhalten negativ beeinflussen.Daher sollte der Reifendruck stets dem empfohlenen Wert entsprechen - abhängig vom Reifentyp, der Reifenbreite, dem System (entweder mit oder ohne Schlauch), dem Fahrergewicht und dem Einsatzzweck. Als grobe Richtwerte gelten:- Trekking-/Cityräder: ca. 3,5 bis 5 bar- Rennräder: ca. 6 bis 8 bar- Mountainbikes: ca. 2 bis 3,5 barEin Blick aufs Profil lohnt sich ebenfalls: Risse, Ausbeulungen oder abgefahrene Stellen weisen auf einen nötigen Austausch hin. Selbst wenig genutzte Reifen altern und sollten nach spätestens fünf bis sechs Jahren ersetzt werden.Ein Blick auf die Bremsbeläge sollte sicherstellen, dass die Beläge nicht abgenutzt sind. Sind die Beläge stark abgefahren, verhärtet oder ungleichmäßig verschlissen, sollten sie ausgetauscht werden - andernfalls kann die Bremsleistung deutlich nachlassen. Bei Felgenbremsen sollte außerdem darauf geachtet werden, dass die Gummis sauber auf der Felge aufliegen und nicht auf den Reifen oder unterhalb der Bremsflanke schleifen.Die Fahrradkette sollte vor dem Einölen gründlich von Schmutz und alten Ölresten befreit werden - am besten mit einem speziellen Kettenreiniger und einem Lappen oder einer Bürste. Das Kettenöl tröpfchenweise und sparsam auftragen.Wichtig: Überschüssiges Öl nach kurzer Einwirkzeit wieder abwischen - so bleibt weniger Schmutz haften. Öl darf keinesfalls auf die Bremsflächen von Felgen oder Bremsscheiben gelangen - das kann die Bremswirkung massiv beeinträchtigen und im schlimmsten Fall die Bremse unbrauchbar machen.Beleuchtung und Reflektoren müssen voll funktionstüchtig sein, ob mit Dynamo oder Batterie betrieben. Schwache Leuchten deuten auf leere Batterien oder Akkus hin. Auch die vorgeschriebenen Reflektoren sollten vollständig vorhanden und sauber sein.Bei E-Bikes gilt, den Akku bei niedrigen Temperaturen nicht sofort stark belasten. Stattdessen sollte er zunächst bei Raumtemperatur aufgeladen und die Kontakte auf Sauberkeit sowie Beschädigungen geprüft werden. Um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten, empfehlen die ADAC Experten, diesen nie vollständig leerzufahren.Ein intakter Fahrradhelm kann Leben retten. Hat er Risse, Dellen oder ist der Verschluss beschädigt, muss er ausgetauscht werden. Entscheidend ist zudem der korrekte Sitz: Der Helm darf weder drücken noch verrutschen. Nach einem Sturz oder spätestens nach sieben Jahren sollte der Helm ersetzt werden.Mehr Informationen zum Thema Fahrrad und richtiger Reifendruck finden Sie unter www.adac.dePressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6013603