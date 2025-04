Berlin (ots) -Der Vorstand der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) hat am 14. April 2025 Herrn Dr. Stephan Fasshauer, aktuell noch Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund, zum neuen Hauptgeschäftsführer gewählt. Er folgt auf Dr. Stefan Hussy, der zum 30. Juni 2025 in den Ruhestand geht. Herr Dr. Fasshauer wird die DGUV gemeinsam mit Dr. Edlyn Höller, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der DGUV, leiten.Dr. Fasshauer wurde 1973 geboren. Nach einem Studium der Volkswirtschaftslehre und seiner Promotion war er in verschiedenen Funktionen für den Verband Deutscher Rentenversicherungsträger tätig. Es folgten eine Referatsleitertätigkeit im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, verschiedene leitende Positionen in der Deutschen Rentenversicherung Berlin Brandenburg und schließlich in der Deutschen Rentenversicherung Bund, wo er seit 2017 die Position des Direktors innehat."Wir schätzen uns glücklich, eine so erfahrene Persönlichkeit aus der Sozialversicherung für das Amt des Hauptgeschäftsführers der DGUV gewonnen zu haben", sagte Volker Enkerts, Vorstandsvorsitzender der DGUV. "Der Vorstand freut sich auf eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit in einer politisch herausfordernden Zeit."Dr. Fasshauer: "Ich danke dem Vorstand der DGUV für die Wahl und werde meine Erfahrungen aus einem anderen Zweig der Sozialversicherung mit Freude und Engagement in die Leitung des Spitzenverbandes von Berufsgenossenschaften und Unfallkassen einbringen. Ich bin gespannt auf die neuen Themen, die mich erwarten und auf die Zusammenarbeit mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um den Verband in die Zukunft zu führen."Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaftenund der Unfallversicherungsträger der öffentlichen HandGlinkastraße 40, 10117 BerlinTel.: +49 30 13001-1414E-Mail: presse@dguv.dehttps://www.dguv.deHinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachtenSie bitte unsere Datenschutzerklärung.Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/6013646