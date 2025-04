Blieskastel (ots) -Der Übergang zu einer nachhaltigen Energiezukunft erfordert eine umfassende Elektrifizierung in den Bereichen Wärmeversorgung und Mobilität sowie die Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Hieraus ergeben sich neue Herausforderungen an die Energieverteilung in Wohn- und Gewerbebauten. Hager als führender Hersteller im Bereich Elektroinstallation hält maßgeschneiderte Lösungen bereit, die einen unkomplizierten Einstieg in die Energiewende ermöglichen - sei es für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, Gewerbegebäude oder die Netzankopplung großer Anlagen, sowohl im Bestandsbau als auch im Neubau. In Halle B5, Stand 410 präsentiert Hager Lösungen zu folgenden Themen:- ein neues Portfolio im Bereich Ladeinfrastruktur: die Wallboxen der witty-Familie als passende Ladelösungen für Wohnbau, Kleingewerbe, Firmen und Fuhrparks- das modulare Energiemanagementsystem rund um den Energiemanager flow - optional mit Ladestation witty plus und Energiespeicher mit Notstromfunktion- ganzheitliche Mieterstromlösungen mit metergrid als Partner: Nutzung regenerativer Energien und Ladeinfrastruktur- Energieverteilungssysteme für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das öffentliche Nieder- und MittelspannungsnetzDie witty-Familie: Ladestationen für jede Anforderung in Wohnbau und Kleingewerbe Mit den Ladestationen witty one, witty plus und witty pro deckt Hager sämtliche Anforderungen im Wohnbau und im Kleingewerbe ab. Alle Ausführungen überzeugen mit einem kompakten Design, das sich dank austauschbarem Zierrahmen in serienmäßigem Schwarz oder optionalem Weiß aus dem Zubehör dem persönlichen Geschmack im Handumdrehen anpassen lässt. Die Ladestationen bieten höchste Stoßfestigkeit entsprechend IK10 und sind damit äußerst robust gegenüber mechanischen Einflüssen. Aufgrund ihrer UV-Beständigkeit und Schutzklasse IP54 sind sie auch für die Installation in Außenbereichen uneingeschränkt geeignet. LED-Statusanzeigen, RFID-Kartenleser zur Zugangskontrolle und zwei Steckplätze für Erweiterungskarten sind ebenso Standard wie die Wahl zwischen einer Mode-3-Typ-2-Ladesteckdose und einem festen 6,5-Meter-Ladekabel. Die Hager Charge-App für die einfache Installation, Inbetriebnahme und Nutzung der Ladestationen rundet das Angebot ab. Schon vor Marktstart erhielt die App den iF DESIGN AWARD 2025 Gold in der Kategorie User Interface / Interfaces für Digitale Medien (UI). Alle ausgezeichneten Beiträge werden auf ifdesign.com präsentiert.PV-Energie maximal nutzen und effizient managen mit flow Der mit dem German Design Award 2023 ausgezeichnete Energiespeicher flow ist ein Komplettsystem aus Wechselrichter und Batteriemodulen, das eine große Auswahl an Batteriekapazitäten von 6,5 bis hin zu 19,5 kWh bietet. Mit der integrierten Notstromfunktion schaltet der Speicher bei einem Stromausfall automatisch auf einen 3-Phasen-Ersatzstrom um und versorgt das Haus komplett autark. Der kompakte Speicher ist im Handumdrehen angeschlossen und dank Inbetriebnahme über Cloud auch mit wenigen Klicks einsatzbereit. Hervorzuheben ist auch seine Lade- und Entladeleistung von 4,5 kW ab 9,75 kWh Speichergröße. Hager gewährt zehn Jahre Garantie auf das Komplettsystem (auf 80 Prozent der Batteriekapazität).Perfekt aufeinander abgestimmte Energieflüsse zu den Verbrauchern sind der Schlüssel für Energieeinsparungen. Der flow-Energiemanager in der Technikzentrale sorgt dafür, dass die zur Verfügung stehende Leistung aus dem Netz und/oder der eigenen PV-Anlage auf die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen priorisiert verteilt wird. Der Energiemanager ist updatefähig, §-14a- und EEBus-ready und macht flow damit zu einem zukunftssicheren Komplettsystem.Dynamische Strompreise zum Laden des Hager flow Energiespeichers oder zum Laden des E-Autos über die witty plus können über das Energiemanagement eingebunden werden.Visualisierungen in der flow-App und eine breite Konnektivität machen das Management der Energieflüsse und die aktuellen Strompreise jederzeit transparent.Mieterstrom, ganzheitlich betrachtet Mieterstrommodelle bieten große Chancen - sowohl für Vermieter und Mieter als auch für das Handwerk, das zunehmend Projekte in diesem Bereich umsetzt. Für Vermieter ist Mieterstrom der effektivste Weg, eine nachhaltige und kostengünstige Energieversorgung mit attraktiven Erträgen zu verbinden. Für Mieter bedeutet es die günstigste und effizienteste Möglichkeit, grünen Strom direkt vor Ort zu beziehen. Mieterstrommodelle sind ein Schlüsselkonzept, um Solarstrom direkt vor Ort zu nutzen und freie Dachflächen von Mehrfamilienhäusern in wirtschaftliche Vorteile umzuwandeln. Durch die Installation von Photovoltaikanlagen wird der vor Ort erzeugte Strom direkt an die Mieter weitergegeben.Die gemeinsame Lösung von Hager und metergrid zur Umsetzung von Mieterstrommodellen macht die Energiewende für Eigentümer zur wirtschaftlichen und praktischen Chance und bietet ihnen eine Komplettlösung, die den gesamten Prozess erleichtert - von der ersten Beratung und Wirtschaftlichkeitsberechnung über die Planung der elektrotechnischen Infrastruktur bis hin zur Abrechnung mit den Mietern.Energieverteilungen für die Anbindung von Erzeugungsanlagen Die Einbindung regenerativer Energien aus unterschiedlichen Energieerzeugungsanlagen wie Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerken, Stromtankstellen etc. stellt die Energieverteilung sowohl im Bestand als auch im Neubau vor große Herausforderungen. Hinzu kommen strengere Normen und Richtlinien wie z. B. die VDE-AR-N 4105 und 4110 für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das öffentliche Nieder- und Mittelspannungsnetz.Mit seinen offenen hw+-Leistungsschaltern und dem bauartgeprüften Schranksystem unimes H nach DIN EN 61439-1/-2 bietet Hager eine einfach umzusetzende Gesamtlösung für Energieverteilungen bis 4.000 A, die für hohe Anlagenverfügbarkeit und Zuverlässigkeit steht. Das Einsatzspektrum reicht von Handwerksbetrieben wie Schreinereien oder Bäckereien und Landwirtschaftsbetrieben über Bildungsstätten wie Schulen, Universitäten und Kindergärten bis hin zu Logistikunternehmen und kleineren Industriebetrieben. Eine digitale Toolbox mit allen erforderlichen Werkzeugen für Planung, Bau und Inbetriebnahme sowie umfassende Support- und Service-Leistungen runden die Hager Hochstromlösung ab.hager.de/smarter-e (https://hager.com/de/aktuelles/messen-und-events/smarter-e)Bildmaterial: hager.de/pressePressekontakt:Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. 