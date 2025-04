Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei der Gedenkstunde des Bundestages zum Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai die zentrale Rede halten.Das berichtet der "Tagespiegel" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf die Bundestagsverwaltung. Zuvor wird demnach Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) mit einer Ansprache die Veranstaltung zur Erinnerung an den 8. Mai 1945 eröffnenDie Gedenkstunde soll um 12:30 Uhr beginnen. Bereits für 10 Uhr ist ein ökumenischer Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche geplant. Danach wird Klöckner an der Neuen Wache, der Zentralen Gedenkstätte in Deutschland an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, einen Kranz niederlegen.