LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Februar unerwartet deutlich gestiegen. Im Monatsvergleich habe die Fertigung um 1,1 Prozent zugelegt, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Im Januar war die Produktion nach revidierten Daten um 0,6 Prozent gestiegen. Zunächst war ein Anstieg um 0,8 Prozent ermittelt worden.

Zugelegt hat die Produktion von Vorleistungs-, Verbrauchs und Investitionsgütern. Die Produktion von Energie und Gebrauchsgütern gab hingegen nach.

Die höchsten monatlichen Anstiege wurden in Irland (+10,8 Prozent), Belgien (+7,4 Prozent) und Luxemburg (+6,3 Prozent) verzeichnet. In Irland wird die Methode für die Saisonbereinigung derzeit überprüft. Hier gab es immer wieder starke Ausschläge. Die stärksten Rückgänge wurden in Kroatien (-3,9 Prozent) und Griechenland (-3,6 Prozent) verbucht.

Im Jahresvergleich stieg die Produktion in der Eurozone um 1,2 Prozent. Hier war hingegen ein Rückgang um 0,7 Prozent erwartet worden./jsl/jkr/zb