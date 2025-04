Gießen/Marburg (ots) -Der ehemalige und langjährige Ärztliche Geschäftsführer des Universitätsklinikums Gießen und Marburg und Direktor der Medizinischen Klinik II, Prof. Dr. Werner Seeger, ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der UKGM GmbH und steht damit an der Spitze des 16-köpfigen obersten Kontrollorgans der Gesellschaft.Hauptaufgaben des Aufsichtsrates, der sich aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusammensetzt, sind die Beratung und Überwachung der Geschäftsführung, das Prüfen und Genehmigen wichtiger Geschäftsentscheidungen und das Sicherstellen des langfristigen Wohls eines Unternehmens.Prof. Seeger beschreibt die Zielperspektive für das UKGM so: Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg muss in einen gleichberechtigten Status innerhalb der Familie der deutschen Universitätsklinika zurückkehren. Dies bedeutet eine vollständige Gleichbehandlung insbesondere in finanzieller Hinsicht. Mit dem "Zukunftspapier plus" aus 2023, der Investitionsvereinbarung zwischen Land Hessen, UKGM und RHÖN-KLINIKUM AG, sei ein erster Schritt in diese Richtung gemacht, für die auskömmliche Finanzierung von medizinischem Fortschritt, exzellenter Forschung, ambitionierter Lehre und hervorragender Pflege brauche es jedoch erneut eine politische Grundsatzentscheidung. Man sei in einem sehr guten, konstruktiven Dialog mit der Hessischen Landesregierung, könne auf eine fast 20-jährige gemeinsame Wegstrecke und damit verbundenes Vertrauen zurückblicken und darauf aufbauen. Ziel sei die langfristige Sicherung der Universitätsmedizin in Mittelhessen mit den beiden Standorten Gießen und Marburg, ein medizinisch-pflegerisches Angebot an die Menschen der Region auf höchstem Niveau sowie der Ausbau der nationalen und internationalen Strahlkraft dieses drittgrößten Universitätsklinikums Deutschlands.Nach seinem Ausscheiden aus der Geschäftsführung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg im April 2024 übernahm Prof. Seeger die Élie-Metchnikoff-Seniorprofessur der Justus-Liebig-Universität Gießen und kümmert sich seither schwerpunktmäßig um den weiteren Ausbau der Lungenforschung in Gießen. Im Rahmen dieser Tätigkeit hat er auch die Leitung des Instituts für Lungengesundheit und des Deutschen Zentrums für Lungenforschung inne, sowie gegenwärtig noch den Vorsitz des Exzellenzclusters Cardio-Pulmonary Institute und einer Emeritus Gruppe am Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim.Zuvor hatte Prof. Seeger fast 50 Jahre lang die klinische und wissenschaftliche Ausrichtung am Uniklinikum Gießen und Marburg entscheidend mitgeprägt. Bereits als Student der Humanmedizin wechselte er zum Wintersemester 1975, in seinem damals 7. Semester, von der Universität Münster an die Justus-Liebig-Universität (JLU) in Gießen. Neben dem Studium und erster Tätigkeit am Uniklinikum in Nachtwachen auf der internistischen Intensivstation begann er dort eine Doktorarbeit auf dem Gebiet der Lungenforschung, die den Grundstein für den in Gießen entstandenen weltweit renommierten Lungenforschungsschwerpunkt legte. Er absolvierte an der Uniklinik Gießen seine klinische Ausbildung, übernahm 1989 die Leitung der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Klinischen Forschergruppe "Respiratorische Insuffizienz", ab 1991 mit einer C3 Professur verbunden, und 1996 die C4 Professur für innere Medizin mit Schwerpunkt Pneumologie und Intensivmedizin am Fachbereich Medizin einschließlich der Leitung der Medizinischen Klinik II am Klinikum. Seit 2000 war er geschäftsführender Direktor des Zentrums für innere Medizin. Zum Jahreswechsel 2005 / 2006 wurde ihm zudem die Position des Ärztlichen Geschäftsführers an dem dann fusionierten und privatisierten Universitätsklinikum Gießen und Marburg übertragen. Zudem war er stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung. Nun kehrt er in neuer Rolle an das UKGM zurück und steht dessen Aufsichtsrat vor.Die Mitglieder des UKGM-Aufsichtsrates finden Sie auf der Homepage: https://www.ukgm.de/ugm_2/deu/200.htmlDas Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) mit seinen 86 Kliniken und Instituten an den beiden Standorten Gießen und Marburg ist das drittgrößte Universitätsklinikum Deutschlands. Seit Februar 2006 trägt die RHÖN-KLINIKUM AG zu 95 Prozent die Verantwortung als Betreiber dieses ersten privatisierten Universitätsklinikums in der bundesdeutschen Geschichte und hat seitdem 730 Millionen Euro an Eigenmitteln dort investiert. Die über 11.200 Beschäftigten versorgen jährlich rund um die Uhr über 90.000 stationäre und über 420.000 ambulante, sprich insgesamt über 500.000 Patienten. In Gießen und Marburg stehen 2.330 Betten und 57 Operationssäle für modernste Diagnostik und umfassende Therapie und Behandlung auf internationalem Niveau zur Verfügung. 