Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 135 (160) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS DOMINO'S PIZZA TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 250 (290) PENCE - BARCLAYS CUTS TREATT PRICE TARGET TO 300 (480) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES JD SPORTS FASHION TO 'EQUAL WEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 80 (110) PENCE - BERENBERG CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 330 (450) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS NEXT 15 GROUP PRICE TARGET TO 660 (790) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VP PRICE TARGET TO 905 (950) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GREATLAND GOLD PRICE TARGET TO 12 (11) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 360 (410) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2610 (2730) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 83 (95) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 4850 (4670) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASHMORE GROUP TARGET TO 135 (150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 415 (475) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3500 (3490) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 570 (565) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CERILLION TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1550 (1680) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 12600 (11500) PENCE - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 81 (80) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NEXT TO 'BUY' - PRICE TARGET 14000 PENCE - HSBC CUTS TESCO PRICE TARGET TO 390 (430) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13670 (13900) PENCE - 'OW' - JPMORGAN CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 570 (690) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1225 (1175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 865 (915) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 650 (720) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 115 (125) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 650 (760) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 230 (265) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 3200 (3600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2050 (2100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS SPIRAX PRICE TARGET TO 6000 (6500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS TT ELECTRONICS TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERF,) - PRICE TARGET 85 (140) PENCE - RBC RAISES DISCOVERIE TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 600 (690) PENCE - RBC RAISES ROTORK TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 370 PENCE - UBS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2750 (3000) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2100 (2200) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 2600 (2750) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (480) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5000 (5250) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 150 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1350 (1310) PENCE - 'SELL'