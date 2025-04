München (ots) -Vom 9. bis 25. Mai kämpfen die besten Eishockey-Nationen der Welt bei der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 um den Titel - und Sportdeutschland.TV ist mittendrin: Alle 64 Spiele live, 43 davon exklusiv beim Streaminganbieter. Vom Eröffnungsspiel bis zum großen Finale verpassen Fans keine Entscheidung. Drei gestandene Eishockey-Kommentatoren, unterstützt von zwei Olympia-Silberhelden, begleiten das Turnier. Für nur 12,00EUR mit Frühbucherrabatt sind alle Fans hautnah dabei und erleben fünfzehn Tage Weltklasse-Eishockey!Live-Konferenzen aus neuem TV-StudioEin besonderes Highlight: Erstmals überträgt Sportdeutschland.TV aus dem brandneuen "BarmeniaGothaer Studio". Im innovativen Look wird das Studio zum Herzstück der Berichterstattung. Der offizielle Partner BarmeniaGothaer wird damit auch Presenter und Namensgeber des Studios und ein integraler Bestandteil aller Übertragungen der Eishockey-WM auf Sportdeutschland.TV!Wie bereits im letzten Jahr gibt es alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft nur beim Online-Sportsender zu sehen und auch im kommenden Mai wartet eine spannende Live-Konferenz auf alle Fans! Begleitet von einem fachkundigen Duo aus Kommentator und Experte bringt der Streaminganbieter so das WM-Feeling in die Wohnzimmer.Neben mindestens acht Live-Konferenzen werden alle weiteren Top-Partien auch einzeln kommentiert. Wie für Sportdeutschland.TV üblich, gibt es alle Spiele direkt im Nachgang als Video-on-Demand zu sehen. Zusätzlich veröffentlicht der Streaminganbieter Highlight-Videos von allen Spielen auf dem eigenen YouTube-Kanal.Zwei Silbermedaillen-Gewinner der olympischen Winterspiele 2018 dabeiEs wird olympisch auf Sportdeutschland.TV! Mit Frank Mauer und Christian "Iceman" Ehrhoff sind gleich zwei Silberhelden des DEB von den Olympischen Winterspielen 2018 als Experten im Einsatz. Mauer war bereits bei der Eishockey-WM 2024 für Sportdeutschland.TV im Einsatz. Der "Iceman" gibt sein Debüt beim Streaminganbieter. Ehrhoff bringt reichlich internationale Erfahrung aus über 750 NHL-Partien mit ans Mikrofon.Auch auf den Kommentatoren-Plätzen dürfen sich alle Eishockey-Fans auf ein schlagkräftiges Team freuen. Sportdeutschland.TV begrüßt ein Trio aus Constantin Eckner, Tobi Fischbeck und Christoph Fetzer auf der eigenen Plattform. Die drei gestandenen Kommentatoren waren allesamt im letzten Jahr bei der WM im Einsatz und sind darüber hinaus das feste Ensemble für die Champions Hockey League beim Online-Sportsender. Emotionale Szenen und Eishockey-Fachwissen pur sind garantiert.Frühbucherrabatt für alle Eishockey-Fans - nur bis zum 27. AprilKeine Abo-Falle, keine Zusatzkosten: Auf Sportdeutschland.TV zahlen Fans nur für das, was sie wirklich sehen wollen. So auch bei der Eishockey-WM der Männer 2025.Wer sich bis zum 27. April für den Turnierpass entscheidet, spart sogar noch ganze 20% auf den Kauf. Statt 15,00EUR kostet der Pass, in dem alle 64 Spiele und die Konferenzen enthalten sind, im Frühbucherrabatt nur 12,00EUR. Des Weiteren sind wie gewohnt auch einzelne Spiele käuflich erwerbbar.Empfang auf allen GerätenDie Eishockey-WM der Männer 2025 auf Sportdeutschland.TV ist ausschließlich in Deutschland und Österreich empfangbar. Nutzer:innen können die Eishockey-WM auf ihrem PC via Browser, in der Smartphone-App (Android und iOS), oder per Smart-TV-App auf ihrem Fernsehgerät verfolgen.Übertragungszeiten der deutschen Vorrundenspiele:10. Mai 2025, 16:20 Uhr: Deutschland vs. Ungarn11. Mai 2025, 16:20 Uhr: Deutschland vs. Kasachstan13. Mai 2025, 16:20 Uhr: Norwegen vs. Deutschland15. Mai 2025, 16:20 Uhr: Schweiz vs. Deutschland17. Mai 2025, 12:20 Uhr: USA vs. Deutschland19. Mai 2025, 16:20 Uhr: Deutschland vs. Tschechien20. Mai 2025, 20:20 Uhr: Deutschland vs. DänemarkAlle weiteren Infos finden Sie unter: https://aktionen.sportdeutschland.tv/eishockey-wmPressekontakt:DOSB New MediaSven BrandtHead of Marketingteam@sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/6013763