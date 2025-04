Köln (ots) -Wie frei können Journalistinnen und Journalisten in der Türkei und den USA berichten, wo gibt es Einschränkungen? Am 29. April 2025 haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, diese und andere Fragen den ARD Korrespondentinnen Gudrun Engel (ARD Studio Washington) und Katharina Willinger (ARD Studio Istanbul) zu stellen.In beiden Ländern erledigen Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit unter teils schwierigen Bedingungen.Beispiel Türkei: Das Land gehört zu den Ländern mit den meisten inhaftierten Journalisten weltweit und belegt in der "Rangliste der Pressefreiheit 2024" Platz 158 von 180. Bei den jüngsten Proteste gegen die Inhaftierung und Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu wurden zahlreiche Menschen festgenommen, darunter auch Journalisten.In den USA haben sich unter Präsident Trump die Arbeitsbedingungen teils erschwert. Ausschluss von Medienvertretern, massive Kürzungen beim staatlichen Sendernetzwerk "Voice of America" - Präsident Trump versucht, die Medienberichterstattung zu kontrollieren.Der Weltspiegel Livestream: Pressefreiheit in Gefahr? findet am 29. April von 11:30 - 12:00 Uhr statt.Schulklassen können sich bis zum 28. April, 10 Uhr per Email anmelden: Weltspiegel@wdr.de.Nach der enormen Resonanz des Weltspiegel Livestreams beim ARD-Jugendmedientag 2024 bietet der WDR diesen direkten Austausch mit Schülerinnen und Schülern bundesweit bereits zum 5. Mal an.Das Angebot ist Teil der "Aktionstage zur Pressefreiheit 2025", bei denen die Medienhäuser der ARD vom 28. April bis 9. Mai 2025 ein umfangreiches Programm für Schülerinnen und Schüler anbieten. Anlass ist der Internationale Tag der Pressefreiheit am 3. Mai.Das gesamte Programm ist abrufbar unter ARD.de/medienkompetenz (https://www.ard.de/die-ard/medienkompetenz/Ein-Medienkompetenz-Angebot-der-ARD-100/)Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6013762