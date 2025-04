Mönchengladbach (ots) -Neuigkeiten aus Italien und Mönchengladbach: Die BUTTINALE 73 GmbH bringt neben ihrem besonders feinen Manufaktur Olivenöl, das bereits bei Fachhändlern, Gastronomen und Hotels erhältlich ist bzw. Verwendung findet, nun ein weiteres hochwertiges Extra Vergine Olivenöl für Genießer auf den Markt.NO. 73 ist ein Olivenöl für jeden Tag. Angesiedelt im mittleren Preissegment bietet es trotzdem die höchste Güteklasse Extra Vergine sowie einen ausgezeichneten Geschmack. Erhältlich ist es pur und in acht feinen Aromavarianten.100% italienisch.Frisch aus Italien ist NO. 73 das Olivenöl für alle - vom Einsteiger bis zum Profi. Denn für das feine Olivenöl werden ausschließlich italienische Oliven mit all ihrer prallen Frucht und Typik geerntet. Die Verarbeitung findet in der eigenen Mühle in Umbrien, im Herzen Italiens, statt. "Qualitativ machen wir keine Kompromisse und geschmacklich sind wir auch erste Liga" versichert Babak Kharabi, der Geschäftsfürer der BUTTINALE 73 GmbH. Direkt aus Italien bringt NO. 73 damit eine harmonische Balance zwischen fruchtigen Noten und milder Würze jeden Tag auf die deutschen Tische.100% Qualitätskontrolle in der eigenen Mühle.Sind die italienischen Oliven zum genau ausgewählten Zeitpunkt geerntet, werden sie direkt in die eigene Mühle in Umbrien gebracht. In der Frantoio del Trasimeno am Standort Paciano wird bereits seit 50 Jahren Olivenöl hergestellt. Die Frantoio del Trasimeno hat in den letzten Jahren mit hohen Investitionen die Produktionsanlagen zu einer der modernsten High-Tech-Mühle umgewandelt - eine der Vorzeigemühlen Italiens. Mit modernsten Methoden wird hier bei genau kontrollierter Temperatur zwischen 20°C bis 24°C das Olivenöl NO. 73 maschinell und sauerstofffrei extrahiert. Das Produkt wird anschließend mittels Zellulosefilter von restlichen organischen Partikeln, Wasser und Sauerstoff befreit. Diese besonders wichtige Filtration verhindert schnelles oxidieren, verlängert damit die Haltbarkeit und verbessert den Geschmack. All das geschieht unter der strengen Aufsicht des Ölmüllers. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung weiß er genau, was die hohe Qualität und den besonderen Geschmack eines Olivenöls dieser hohen Güte ausmacht.Frisch und fertig für den Versand.Um die hohen Standards und Anforderungen an die Qualität über das ganze Jahr zu gewährleisten, wird NO. 73 Olivenöl sauerstofffrei in Stahltanks zwischen 18°C und 20°C gelagert. Erst wenige Tage vor dem Versand wird NO. 73 Olivenöl über die modernste Abfüllanlage in sauerstofffreie Flaschen gefüllt und versandfertig gemacht. Die hohe Qualität bleibt so von der Ernte der Oliven bis auf den Tisch garantiert.08.04.2025 // No. 73 // PRESSETEXT // Seite 2Online und in immer mehr Märkten.Erhältlich bzw. gelistet ist die NO. 73 im BUTTINALE Shop https://www.BUTTINALE73.com/de/Shop/ (https://www.buttinale73.com/de/Shop/) und bereits bei namenhaften EDEKA Kaufleuten in NRW. "Aktuell sind wir mit weiteren wichtigen Vollsortimentern und selbstständigen Kaufleuten in sehr positiven Gesprächen, um die Verfügbarkeit unseres neuen Olivenöls NO. 73 schnell zu erweitern" ergänzt Babak Kharabi. Mit guter Beratung und bundesweiter Belieferung von Endkonsumenten und lokalen Händlern werden in nächster Zeit Genießerinnen und Genießer auch außerhalb von NRW dieses hochwertige Olivenöl schätzen lernen.Denn eins ist sicher: mit seinem überragenden Preis-Leistungs-Verhältnis wird es immer mehr Kundinnen und Kunden begeistern.La Dolce Vita für Deutschland.Gutes Olivenöl ist mehr als ein Produkt. Es ist ein Stück Lebensart. "Genau das wollen wir mit unserer neuen Marke NO. 73 auch transportieren und kommunizieren. Es wird sich leicht anfühlen - wie beim berühmten La Dolce Vita" sagt Babak Kharabi. Zusammen mit der Frankfurter Lead-Agentur Circle Kommunikation wurde dazu eine bewusst lockere Kommunikation entwickelt, deren Tonalität auch immer wieder ein Augenzwinkern zulässt. "Das wird neben unserem Produkt ein großes Unterscheidungsmerkmal in der Kommunikation der Olivenöle darstellen. Neben Genießerinnen und Genießern werden wir so sicher auch die Olivenöl-Einsteiger für NO. 73 begeistern. Wir möchten ein Stück Italien in seiner unverfälschten Qualität nach Deutschland bringen", sagt Babak Kharabi.Superfood und Megatrend.Olivenöl hat sich längst als Superfood etabliert. Es ist reich an gesunden ungesättigten Fettsäuren, enthält zellenschützende Polyphenole und kann das Wohlbefinden fördern. Immer mehr Menschen sind deshalb begeisterte Fans von hochwertigem Olivenöl. Das gesamte Team von Buttinale 73 freut sich, jetzt auch mit der neuen Produktlinie durchstarten zu können, um noch mehr Menschen von hochwertigem Olivenöl zum guten Preis begeistern zu können. Mit NO. 73 - direkt aus Italien.