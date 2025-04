München (ots) -enwitec begeistert auf der Intersolar 2025 in München: Eine Welle an Neuheiten und Innovationen erwartet die BesucherEin Highlight der MesseEnwitec hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht und ist bekannt für seine bahnbrechenden Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien. Auf der Intersolar 2025 wird das Unternehmen seine neuesten Produkte und Technologien vorstellen, die die Effizienz und Zuverlässigkeit von Solaranlagen revolutionieren. Die Besucher können sich auf spannende Neuprodukte und Expertengespräche freuen, die die Innovationskraft von enwitec eindrucksvoll unter Beweis stellen.Neuheiten und InnovationenAm Stand von enwitec erwartet die Besucher eine Vielzahl an Neuheiten und Innovationen. Besonders hervorzuheben ist das PowerBackup Brain, eine smarte Erweiterung des Backup Dual EU, die mit einer perfekt integrierten EMS-Einheit ausgestattet ist. Die Kombination bewährter Anschluß- und Steuerungstechnik mit smarter KI optimiert nicht nur den Energiefluss und sorgt für maximale Effizienz und Zuverlässigkeit, sondern setzt neue Maßstäbe in innovativer Solaranschlusstechnik. Darüber hinaus sieben weitere Neuheiten vorgestellt, welche die Innovationsführerschaft von enwitec unterstreichen.Networking und AustauschDie Intersolar 2025 bietet auch eine hervorragende Gelegenheit zum Networking und Austausch. Am Stand von enwitec können sich Fachbesucher mit anderen Experten der Branche vernetzen und wertvolle Kontakte knüpfen. Enwitec fördert den Dialog und die Zusammenarbeit, um gemeinsam die Zukunft der erneuerbaren Energien zu gestalten. Die familiäre Atmosphäre und die offene Kommunikation am Stand tragen dazu bei, dass sich die Besucher willkommen und gut aufgehoben fühlen.Einladung an alle FachbesucherEnwitec lädt alle Fachbesucher herzlich ein, den Stand in Halle 4B, Stand 579, zu besuchen und die neuesten Innovationen zu entdecken. Lassen Sie sich von der Innovationskraft und dem Know-how von enwitec begeistern und erfahren Sie, wie die Produkte Ihre Energieinfrastruktur optimieren können. Gemeinsam treiben wir die grüne Energiewende voran und schaffen eine nachhaltige Zukunft.Die Intersolar 2025 in München verspricht auch dieses Jahr das Branchen-Highlight des Jahres zu werden, und enwitec ist stolz darauf, Teil dieser bedeutenden Veranstaltung zu sein. Besuchen Sie uns in Halle 4B, Stand 579, und erleben Sie eine Welle an Neuheiten und Innovationen, die die Zukunft der Solartechnologie prägen werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Weitere Informationen über enwitec finden Sie unter www.enwitec.eu.Über enwitecenwitec ist ein führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich der Energieverteilung und -regelung. Mit einem Fokus auf Qualität und Zuverlässigkeit entwickelt enwitec maßgeschneiderte Produkte für PV-Anlagen, Batteriespeichersysteme und Netzschutz. Unsere Lösungen sind konform mit den neuesten VDE-Richtlinien und bieten höchste Sicherheit und Effizienz. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit Netzbetreibern und Systempartnern gewährleisten wir eine optimale Integration und Betriebssicherheit. enwitec steht für Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit im Bereich der erneuerbaren Energien.Pressekontakt:enwitec electronic GmbHScherrwies 284329 WurmannsquickTel. +49 8725 9664-0info@enwitec.euwww.enwitec.euOriginal-Content von: enwitec electronic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174979/6013908