Berlin (ots) -Die Wohnungssuche in deutschen Städten ist längst kein lästiges To-do mehr, sondern ein echter Wettkampf. Laut einer aktuellen Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) fehlen allein in den sieben größten Städten über 700.000 bezahlbare Mietwohnungen. Wer in Berlin, München oder Hamburg eine Wohnung mieten möchte, muss sich gegen Dutzende Mitbewerber durchsetzen - häufig innerhalb weniger Stunden.Doch es tut sich etwas: Das Berliner Startup keymatch.ai setzt Künstliche Intelligenz gezielt ein, um Wohnungssuchenden einen entscheidenden Zeitvorteil zu verschaffen - und könnte damit frischen Wind in den festgefahrenen Mietmarkt bringen.Wettlauf um Angebote - nur Sekunden entscheiden"Wenn ein gutes Mietangebot online geht, sind oft innerhalb von Minuten die ersten Anfragen draußen", sagt David Gramzow, Gründer von keymatch.ai. Sein System scannt nach eigenen Angaben rund 1,5 Millionen Wohnungsinserate aus über 2.000 Quellen - darunter Immobilienportale, Maklerseiten, aber auch Regionalzeitungen und Hausverwaltungen. Dabei erkennt die KI automatisch passende Inserate, sortiert Dubletten aus und priorisiert relevante Treffer."Die meisten Wohnungssuchenden bekommen gute Angebote gar nicht mehr zu Gesicht, weil sie längst weg sind, bevor sie überhaupt gefunden werden", sagt Gramzow. "Unsere Plattform gibt diesen Menschen wieder eine Chance."Mietmarkt 2024: Angebotsknappheit trifft auf digitale RückständigkeitLaut einer Umfrage von Immowelt (2024) erhalten 80 % der privaten Anbieter mehr als 50 Bewerbungen auf eine einzige Wohnung. Gleichzeitig sind viele Suchende auf veraltete Tools wie Alerts und Filter angewiesen, die wenig Spielraum für persönliche Präferenzen lassen.Hier setzt keymatch.ai an: Die KI analysiert individuelle Suchkriterien - etwa Budget, gewünschte Lage, Haustierfreundlichkeit oder Entfernung zum Arbeitsplatz - und gleicht diese permanent mit den neuesten Angeboten ab."Wir wollen nicht nur alle Angebote finden - sondern genau die richtigen", betont Gramzow.Mehr als ein weiteres ImmobilienportalIm Unterschied zu klassischen Plattformen positioniert sich keymatch.ai als KI-Agent, der die Bedürfnisse der Nutzer umfassend versteht und auch Alternativen anbieten kann. Wer also 2000 Euro für eine Mietwohnung ausgeben möchte, könnte mit dem Budget auch einen Kredit für eine Eigentumswohnung abbezahlen. Hierbei werden die aktuellen Bankenkonditionen genau so eingespielt, wie Immobilien zum Kaufen.Digitalisierung gegen den Mieter-FrustDer Mietmarkt gilt in weiten Teilen als digital unterversorgt. Während Kaufinteressenten mittlerweile mit virtuellen Rundgängen, 3D-Plänen und Finanzierungsrechnern versorgt werden, bleibt die Mietsituation oft analog - und frustrierend."Gerade in angespannten Märkten wie Berlin, München oder Köln brauchen wir neue Wege", sagt Immobilienökonomin Prof. Dr. Claudia Langer von der Hochschule Regensburg. "Wenn smarte Systeme helfen können, das Matching zwischen Angebot und Nachfrage zu verbessern, ist das ein echter Hebel."Blick in die Zukunft des digitalen MaklersNoch befindet sich keymatch.ai in der Erprobungsphase. Aber die ersten Nutzerzahlen deuten auf ein echtes Bedürfnis hin: Allein in den ersten zwei Wochen im Monat April 2024 gab es fast jede Minute eine Suchanfrage - außer Nachts.Ob die Plattform langfristig den Mietmarkt entlasten kann, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: In Zeiten, in denen selbst WG-Zimmer zum Luxusgut werden, könnte KI zum wertvollsten Helfer für Wohnungssuchende werden.Pressekontakt:CEO: David GramzowE-Mail: david@david-gramzow.deWeb: www.keymatch.aiOriginal-Content von: keymatch.ai, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179082/6013940