Freistadt / München (ots dd2) -Cable-Sherpa auf der SmarterE Europe: Finalist des SmarterE Awards 2025 in der Kategorie E-Mobility.Cable-Sherpa ist als Finalist des renommierten SmarterE Awards 2025 in der Kategorie E-Mobility nominiert und wird seine innovative Kabelmanagement-Lösung auf der SmarterE Europe in München vom 7. bis 9. Mai 2025 präsentieren. Die smarte Halterung für E-Ladekabel sorgt für Ordnung am Ladeplatz und bietet eine effiziente, platzsparende Lösung für private und gewerbliche Nutzer.Innovation für mehr Komfort in der ElektromobilitätCable-Sherpa ist ein flexibler, dreh- und ausziehbarer Tragarm zur Wandmontage, der als perfekte Kabelhalterung für E-Auto-Ladekabel dient. Gefertigt aus elektrolytisch verzinktem Stahl, erhältlich in zwei Varianten und verschiedenen Farben, ist das System mit allen gängigen Wallboxen und Ladekabeln kompatibel. Durch seine innovative Konstruktion kehrt der Tragarm nach der Nutzung automatisch in seine Ruheposition zurück und hält so den Ladeplatz aufgeräumt und sicher."Unsere Vision war es immer, den Ladevorgang so einfach wie möglich zu gestalten. Mit nur einem Handgriff kann das Kabel genutzt und anschließend ordentlich verstaut werden - ohne Schmutz an Händen oder Kleidung", erklärt Andreas Affenzeller, CTO und Co-Founder. Das regional hergestellte und mit 2 angemeldeten Patenten Produkt hält Ladekabel bis zu 7 Meter Länge und bietet einen Aktionsradius von 5,5 Metern. Ab 199 EUR ist Cable-Sherpa im Onlineshop erhältlich.Auf Expansionskurs: Von Mitteleuropa nach SkandinavienCable-Sherpa ist bereits in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden, Frankreich und Italien erfolgreich etabliert. Um das Wachstum weiter voranzutreiben, setzte das Team im April 2025 ein starkes Zeichen und absolvierte einen 1.600 km langen Roadtrip zum Nordic EV Summit in Oslo - ein Symbol für die Alltagstauglichkeit der Elektromobilität.SmarterE Europe: Treffpunkt der ZukunftstechnologienMit der Teilnahme an der SmarterE Europe setzt Cable-Sherpa ein weiteres Highlight in seiner Erfolgsgeschichte. Die Messe gilt als Europas wichtigste Innovationsplattform für neue Energielösungen und Elektromobilität. "Unsere Nominierung als Finalist des SmarterE Awards bestätigt unseren Innovationsgeist und unser Bestreben, Elektromobilität noch komfortabler zu machen", sagt Helmut Kastler, Mitbegründer von Cable-Sherpa.Mit System zum Erfolg:Die Idee zu Cable-Sherpa entstand aus einer persönlichen Erfahrung: Helmut Kastler (42), Mechatroniker und E-Auto-Besitzer, hatte genug vom Kabelchaos in seiner Garage. Gemeinsam mit seinen Freunden und Geschäftspartnern Erwin Kunst (44) und Andreas Affenzeller (42) entwickelte er in wenigen Monaten eine innovative Lösung: Ein flexibler, auszieh- und drehbarer Tragarm zur Wandmontage, der als ideale Kabelhalterung dient.Dank einer durchdachten Unternehmensstrategie, die Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Website, Webshop, Logistik und Produktion umfasst, hat sich Cable-Sherpa rasch erfolgreich am Markt etabliert. "Unser klares Ziel ist es, uns mit einer einzigartigen Lösung von der Konkurrenz abzuheben. Während der Markt für Wallboxen hart umkämpft ist, gibt es nur wenige praktikable Lösungen für das Kabelmanagement - hier setzen wir mit Cable-Sherpa an", so Kastler weiter.Marktpotenzial und ZukunftsvisionDie steigenden E-Auto-Zulassungen in Europa bestätigen den eingeschlagenen Weg. Bis 2030 werden in der EU voraussichtlich über 32 Millionen Ladepunkte benötigt. "Diese Entwicklung bietet enormes Potenzial, und wir setzen gezielt auf den gesamteuropäischen Markt", so Erwin Kunst, Co-Founder von Cable-Sherpa.Besuchen Sie Cable-Sherpa auf der SmarterE Europe in München vom 7. bis 9. Mai 2025 und erleben Sie die Zukunft des Kabelmanagements live!Cable-Sherpa ist online unter www.cable-sherpa.com erhältlich. Neben dem Montagematerial können E-Auto-Besitzer:innen auch Zubehör wie E-Ladekabel oder Wandhalterungen bestellen. Weitere Informationen über Cable-Sherpa finden Sie unter: https://cable-sherpa.com/Pressekontakt:Cable-Sherpa GmbHDI(FH) Helmut Kastler: +43 664 4021337 oder service@cable-sherpa.comOriginal-Content von: Cable-Sherpa GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179173/6014094