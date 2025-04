Frankfurt am Main (ots) -Weltweit nehmen regulatorische Rahmenwerke für Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend Gestalt an - und mit ihnen steigen die Anforderungen an Unternehmen, Transparenz, Verantwortlichkeit und Risikomanagement systematisch in ihre KI-Anwendungen zu integrieren. Insbesondere der EU AI Act formuliert klare Erwartungen an Organisationen, die KI-Systeme mit erheblichen gesellschaftlichen oder sicherheitsrelevanten Auswirkungen entwickeln oder einsetzen. Besonders betroffen sind dabei das Gesundheitswesen, die Finanzbranche, die Industrie sowie die öffentliche Verwaltung.Um dieser Entwicklung frühzeitig zu begegnen, bietet die DQS ab sofort weltweit Zertifizierungen nach ISO 42001 an (https://www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/iso-42001-zertifizierung) - und zählt damit zu den ersten Zertifizierungsstellen, die diese Norm bereits im Portfolio haben. Der neue internationale Standard definiert einen zertifizierbaren Rahmen für den verantwortungsvollen Umgang mit KI-Systemen und unterstützt Organisationen dabei, ihre Strukturen gezielt an regulatorische Anforderungen anzupassen und Vertrauen in einem dynamischen Umfeld zu stärken.Ein strukturierter Ansatz für das Management von KI-SystemenISO 42001 ist der erste global anerkannte Standard für KI-Managementsysteme (Artificial Intelligence Management Systems, AIMS). Er ermöglicht es Unternehmen, zentrale Prinzipien wie Risikobewertung, menschliche Aufsicht, Datenqualität und kontinuierliches Monitoring entlang des gesamten Lebenszyklus von KI-Anwendungen umzusetzen. Der Standard basiert auf der einheitlichen Struktur der ISO-Managementsystemnormen und lässt sich dadurch nahtlos in bestehende Systeme integrieren.Im Kontext des EU AI Acts und vergleichbarer Entwicklungen weltweit bietet ISO 42001 einen praxisnahen Ansatz, um Prozesse und Verantwortlichkeiten nachhaltig zu verankern - und dabei sowohl regulatorischen als auch ethischen Anforderungen gerecht zu werden. Durch die Implementierung des Standards können Organisationen ihr vorrausschauendes Handeln unter Beweis stellen, Compliance-Risiken verringern und ihre internen Kontrollmechanismen stärken.Strategisch aufgestellt für Vertrauen und ZukunftssicherheitGerade für Unternehmen, die KI in stark regulierten oder sicherheitskritischen Bereichen einsetzen, ist eine Zertifizierung nach ISO 42001 ein klares Signal für Verlässlichkeit. Sie macht deutlich, dass KI-gestützte Systeme einer systematischen Steuerung unterliegen, die sich an branchenspezifischen Best Practices und internationalen Normen orientiert. Ob bei finanzbezogenen Entscheidungen, in der medizinischen Diagnostik oder in der industriellen Automatisierung: Die Zertifizierung schafft Gewissheit, dass der Einsatz von KI verantwortungsvoll und mit der gebotenen Sorgfalt gesteuert wird."Für uns als DQS ist es ein klarer Anspruch, neue Standards frühzeitig für die Praxis nutzbar zu machen - damit Unternehmen ihre Digitalisierungsstrategien zukunftssicher gestalten und von Anfang an Vertrauen in ihre Systeme aufbauen können. Somit ermöglichen wir es Organisationen weltweit, neue Technologien mit Zuversicht einzusetzen und sich gleichzeitig an kommenden regulatorischen und gesellschaftlichen Anforderungen auszurichten", sagt Ingo M. Rübenach, CEO der DQS.Christian Gerling, Leiter der Global Business Division "Information & Data Security" (IDS) der DQS, ergänzt: "ISO 42001 bietet Unternehmen klare Leitlinien, um abstrakte Prinzipien verantwortungsvoller KI in konkrete betriebliche Prozesse zu überführen. Der Standard trägt maßgeblich zu einer strukturierten Governance bei, ohne Innovationen auszubremsen - und wir sind stolz, zu den ersten Zertifizierungsstellen zu gehören, die Organisationen auf diesem Weg begleiten."Verlässliche Zertifizierung mit branchenspezifischem Know-howDer Zertifizierungsprozess bei der DQS basiert auf international anerkannten Auditverfahren. Er beginnt mit einer optionalen Gap-Analyse, gefolgt von einem Audit in zwei Stufen: In Stage 1 prüfen die Auditoren die Dokumentation und den Stand der Vorbereitung des Managementsystems. Stage 2 konzentriert sich auf die Wirksamkeit der praktischen Umsetzung. Regelmäßige Überwachungsaudits und ein dreijähriger Rezertifizierungszyklus stellen die fortlaufende Konformität und Weiterentwicklung sicher.Basierend auf umfangreicher Erfahrung in der Zertifizierung von Standards wie ISO 27001 und TISAX® bringt die DQS ihre Expertise in der Informations- und Datensicherheit in die Bewertung von KI-Governance-Systemen ein. Branchenspezifisches Wissen, Prozesssicherheit und ein Verständnis für organisatorische Anforderungen tragen zu einem Zertifizierungsprozess bei, der die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen unterstützt und die internen Kontrollmechanismen stärkt.Weitere Informationen zur ISO 42001-Zertifizierung und ihrem Nutzen für verschiedene Branchen finden sich unter https://www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/iso-42001-zertifizierung.***DQS - Leveraging Quality, Driving Success.Die DQS unterstützt Organisationen weltweit, Vertrauen aufzubauen, Innovationen voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum zu erzielen - mit Zertifizierungen, die den Erfolg von morgen sichern. Gegründet 1985 durch das Deutsche Institut für Normung (DIN) und die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ), hat sich die DQS zu einem weltweit führenden Anbieter für Assessment und Zertifizierung von Managementsystemen entwickelt. 2.500 hochqualifizierte Auditoren führen jährlich über 125.000 Audittage in mehr als 60 Ländern durch. International anerkannte Zertifizierungen nach über 200 Standards tragen dazu bei, Risiken zu managen, Vorgaben einzuhalten und neue Chancen in einem dynamischen wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld zu erschließen.Mit einem Anspruch, der weit über Compliance hinausgeht, ist die DQS ein vertrauenswürdiger Partner für Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit. Ihre Expertise reicht von Cybersicherheit und AI-Governance bis hin zu ESG-Compliance, Lieferkettenmanagement, Sicherheit von Medizinprodukten und Zukunftsmobilität. Branchenübergreifend schafft sie somit einen entscheidenden Mehrwert für widerstandsfähige, nachhaltige und zukunftsfähige Prozesse. Fortschrittliche Auditmethoden, prädiktive Analysen und Echtzeit-Erkenntnisse helfen Organisationen dabei, ihre Geschäftsabläufe zukunftssicher zu gestalten und ihr Engagement für Exzellenz und verantwortungsbewusstes Wirtschaften zu demonstrieren.Weitere Informationen finden Sie unter www.dqsglobal.com