Berlin (ots) -Als Generalsekretär hat Carsten Linnemann für funktionierende Abläufe im Konrad-Adenauer-Haus gesorgt. Mit seiner zentralen Rolle bei der Neufassung des Grundsatzprogrammes hat er Merz geholfen, der Partei in der Opposition ein erkennbares Profil zu geben. Das ist künftig - da die Partei immer Gefahr läuft, nur als Anhängsel der Regierung gesehen zu werden - erst recht nötig. Als Linnemann erstmals Generalsekretär wurde, konnte man die berechtigte Frage stellen, ob er dem CDU-Vorsitzenden Merz politisch nicht zu ähnlich ist. Jetzt muss Merz in eine neue Rolle hineinwachsen, in der er als Kanzler auch die anspricht, die nicht CDU wählen. Merz muss ein anderer werden. Deshalb ist es günstig für die CDU, wenn Linnemann bleibt, wer er ist - und was er ist.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6014213