Der letzte Projektabschnitt des von Populous neugestalteten Terminal 1 des Kansai International Airport (KIX) wurde abgeschlossen und erwartet mehrere Millionen Passagiere während der World Expo in Osaka

Kansai Airports und das globale Architekturbüro Populous in mehr als sieben Jahren den Grundriss des Flughafens grundlegend neu konzipiert und dabei das Reiseerlebnis für Besucher von Westjapan effizienter und inspirierender gemacht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250331303216/de/

KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT'S POPULOUS REDESIGNED TERMINAL 1 OPENS AHEAD OF WORLD EXPO 2025. The final phase of the refurbished Kansai International Airport (KIX) Terminal 1 has opened on 27 March 2025 to accommodate the millions of passengers expected to pass through the iconic building to attend World Expo in Osaka. Kansai Airports and global design firm Populous have been working for more than seven years to completely reimagine the airport's floor plan, bringing a new level of efficiency and experience for travellers to Japan's west.