Das Unternehmen verdoppelt sein Engagement auf dem Schlüsselmarkt und erweitert seine globale Präsenz, um die wichtigsten Vermögenswerte von Organisationen zu schützen

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, gab heute die Eröffnung seines neuen EMEA-Hauptsitzes in London bekannt. Aufgrund der steigenden Kundennachfrage nach der Armis-Centrix-Plattform stärkt der neue Hauptsitz die formelle Präsenz von Armis in EMEA und erweitert seine Präsenz. Diese Dynamik ist der nächste Schritt in der Strategie des Unternehmens, der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheit zu werden und die kritische Infrastruktur der Welt zu sichern.

"Unser neuer EMEA-Hauptsitz spiegelt das unerschütterliche Engagement von Armis wider, unseren Kunden erstklassigen Support, Produkte und Fachwissen zu bieten", sagte Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis. "Da immer mehr Organisationen und Regierungen in der EMEA-Region und international auf Armis vertrauen, bleibt unser Fokus klar: Wir wollen unseren Kunden helfen, ihre größten Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit über eine umfassende Plattform zu lösen. Um diese Wirkung zu beschleunigen, sind wir bestrebt, global zu expandieren und unsere Investitionen in kritische Märkte wie die EMEA-Region zu vertiefen."

Die Präsenz von Armis in der EMEA-Region ist stetig gewachsen, mit einem Anstieg der Mitarbeiterzahl um mehr als 60 in den letzten drei Jahren. Dieses Wachstum wird durch den schnell wachsenden Kundenstamm von Armis angetrieben, zu dem Carrefour, Ryanair, der Hafen von Antwerpen-Brügge, der Princess Alexandra Hospital NHS Trust und viele weitere gehören. Das Londoner Büro wird den Go-to-Market-Teams von Armis einen gemeinsamen Arbeitsbereich bieten und als zentraler Treffpunkt für seine Kunden und Partner in der Region dienen.

"Der neue Hauptsitz in London wird entscheidend dazu beitragen, engere Beziehungen zu bestehenden und potenziellen Kunden, Partnern und natürlich zu unserem Team zu fördern", sagte Christina Kemper, Vizepräsidentin für Internationales bei Armis. "Dies ist ein wichtiger Meilenstein, der das Engagement von Armis sowohl für den EMEA- als auch für den internationalen Markt unterstreicht. Ich freue mich auf die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben werden, um das Wachstum und die Innovation bei unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern voranzutreiben."

Globale Organisationen und Regierungen, darunter mehr als 35 der 100 führenden Fortune-Unternehmen, haben Armis Centrix, die Cyber Exposure Management Platform von Armis, eingeführt, um ihre gesamte Angriffsfläche durch die Verwaltung von Cyber-Risiken in Echtzeit zu schützen.

Armis verzeichnet weiterhin eine beträchtliche Geschäftsdynamik. Im vergangenen Jahr schloss das Unternehmen drei Übernahmen erfolgreich ab, übertraf 200 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrenden Einnahmen und erhöhte seinen Gesamtwert auf 4,2 Milliarden US-Dollar.

Neben London hat Armis Niederlassungen in München, Deutschland, Amsterdam, Niederlande, Tel Aviv, Israel, Melbourne, Australien, Reston, Virginia, San Francisco und New York City. Weitere Standorte sollen im Laufe dieses Jahres eröffnet werden.

Erfahren Sie mehr über Armis und seine offenen Stellen hier.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250415428897/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Rebecca Cradick

Senior Director, Global Communications

Armis

pr@armis.com