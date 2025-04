Tokio (ots/PRNewswire) -TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd., der Betreiber des TOKYO SKYTREE, veranstaltet "DETECTIVE CONAN x TOKYO SKYTREE The Dazzling SKYTREE", die erste gemeinsame Veranstaltung des Turms und der TV-Anime-Serie "Detective Conan". Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, dem 15. April, und dauert bis Montag, dem 14. Juli 2025.Key Visual von "DETECTIVE CONAN x TOKYO SKYTREE The Dazzling SKYTREE": https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202504087063/_prw_PI1fl_7Uf7eeXc.jpgSpezielle Website von "DETECTIVE CONAN x TOKYO SKYTREE The Dazzling SKYTREE"https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/special/conan/In der 450 Meter hohen Tembo Galleria ist eine Ausstellung mit den wichtigsten Bildern der Veranstaltung zu sehen. Auf dieser Etage werden Waren in limitierter Auflage, die nur auf der Veranstaltung erhältlich sind, und spezielle Café-Menüs angeboten. Außerdem steht ein Fotoshooting-Service für diejenigen zur Verfügung, die ein Bild von sich mit ihren Lieblingsfiguren aus "Detective Conan" ihrer Wahl haben möchten. Auf dem 350 Meter hohen Tembo-Deck werden an jedem Abend der Veranstaltung exklusive Videos auf den Fenstern gezeigt, die sich in eine riesige Leinwand des SKYTREE ROUND THEATER verwandeln. Ebenfalls am Abend wird das Äußere des Turms mit einer speziellen "Detective Conan"-Beleuchtung erstrahlen, die von verschiedenen Figuren aus dem Anime inspiriert ist.Außerdem gibt es vier Meet-and-Greet-Sessions pro Tag mit der offiziellen Figur des TOKYO SKYTREE, Sorakara-chan, die im Kostüm von Detective Conan für Schnappschüsse mit den Besuchern posiert. Für diese Aussichtsplattformen sind auch spezielle Eintrittskarten mit einer "Detective- Conan"-Karte erhältlich.TOBU TOWER SKYTREE hofft, dass diejenigen, die nach Japan kommen, den TOKYO SKYTREE anlässlich dieses Ereignisses besuchen und genießen werden.Informationen zu TOKYO SKYTREEDer 634 Meter hohe TOKYO SKYTREE ist der höchste freistehende Sendeturm der Welt. Es verfügt über zwei Aussichtsplattformen, das Tembo Deck in 350 Metern Höhe und die Tembo Galleria in 450 Metern Höhe, die einen spektakulären Panoramablick auf Tokio bieten. Nachts wird der TOKYO SKYTREE in drei Beleuchtungsstilen farbig beleuchtet: "Iki", charakterisiert durch ein helles Blau, "Miyabi" mit Edo-Violett und "Nobori", einem verheißungsvollen Mandarinen-Ton. Zu saisonalen und anderen Anlässen ist eine besondere Beleuchtung zu sehen.Offizielle Website: https://www.tokyo-skytree.jp/en/Weitere Einzelheiten finden Sie auf den einzelnen Konten der sozialen Medien:Offizielles Instagram-Konto: https://www.instagram.com/tokyoskytree_global/Offizielles X-Konto: https://twitter.com/skytreeofficialOffizielles Facebook-Konto: https://www.facebook.com/TOKYOSKYTREE.official/View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/erste-gemeinsame-veranstaltung-von-detective-conan-im-tokyo-skytree-302429718.htmlPressekontakt:Tomoko Harashima,Sekretariat für Öffentlichkeitsarbeit,TOBU TOWER SKYTREE Co.,Ltd,Tel: +81-3-5809-7841,E-Mail: skt-pr@skytreetown.jpOriginal-Content von: TOBU TOWER SKYTREE CO., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121169/6014292