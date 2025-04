Die indische Rupie gewinnt in der asiatischen Sitzung am Mittwoch an Stärke. Der schwächere US-Dollar und die niedrigeren Rohölpreise stützen weiterhin die INR. Der US-Einzelhandelsumsatzbericht für März und die Rede von Fed-Chef Powell werden die Höhepunkte später am Mittwoch sein. Die indische Rupie (INR) handelt am Mittwoch zum fünften Mal in Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...