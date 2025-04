Der Goldpreis hat am Mittwochmorgen ein neues Rekordhoch markieren können. Die neue Bestmarke liegt nun bei 3.290 Dollar. Auch in Euro fehlt nicht mehr viel zu einem neuen Allzeithoch. Weiterhin bestimmt die geopolitische Lage und die dadurch herrschenden Unsicherheiten das Geschehen. Auch Goldaktien konnten zuletzt verstärkt vom starken Goldpreis profitieren.Gold ist derzeit insbesondere als "Sicherer Hafen" extrem gefragt. Auch Zentralbanken haben in den vergangenen Monaten verstärkt zugegriffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...