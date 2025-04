Willich / Weinheim (ots) -Das aktuelle Trendbarometer CHEMonitor von Santiago Advisors und der Branchenzeitung CHEManager verdeutlicht die kritische Lage der Chemie- und Pharmaindustrie in Deutschland:- Die Stimmung unter den befragten Managern sank im März auf einen neuen Tiefpunkt: Nur noch ein Drittel bewertet den Standort positiv.- Haupttreiber dieser Entwicklung sind schlechte Bewertungen bei Energie- und Arbeitskosten, Unternehmensbesteuerung sowie Digitalisierung.- Investiert wird zwar weiterhin, aber überwiegend im Ausland. Gleichzeitig wird breitflächig ein Beschäftigungsrückgang erwartet.Besonders deutlich wird der Handlungsdruck beim Schwerpunktthema der Ausgabe, Künstliche Intelligenz (KI) und Demografie: Nur 25 % der Befragten fühlen sich gut auf den Einsatz von KI vorbereitet, nur 29 % auf die Auswirkungen des Fachkräftemangels.Dr. Juan Rigall, Geschäftsführer von Santiago Advisors und Co-Autor der Studie, betont: "KI ist kein Nice-to-have mehr. Wer sie nicht nutzt, verliert doppelt: an Effizienz und Innovationskraft."Besonders in IT- und F&E-Abteilungen, sowie in Supply Chain, Logistik und Produktion, erwarten die Befragten tiefgreifende Veränderungen. Für den erfolgreichen Einsatz von KI ist daher auch eine Erneuerung der unternehmensweiten Rollen- und Qualifikationsprofile unumgänglich. Der Fachkräftemangel zwingt die Unternehmen zusätzlich, ihre Effizienz durch digitale und KI-Lösungen zu steigern.Trotz aller Herausforderungen vertrauen Chemie- und Pharmamanager weiterhin auf die Resilienz des eigenen Unternehmens: 30 % erwarten eine Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit vor dem Hintergrund des parallelen digitalen und demografischen Wandels, weitere 61 % stimmen dem teilweise zu.Die vollständigen Studienergebnisse sind unter www.chemanager-online.com/dossiers/chemonitor abrufbar.Über den CHEMonitor:Der CHEMonitor ist seit 2007 das führende Trendbarometer der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie. Halbjährlich erfasst er die Einschätzungen zu Standortbedingungen sowie aktuellen Branchenthemen. Im Panel vertreten sind Top-Entscheider aus Großkonzernen und mittelständischen Unternehmen. CHEManager und Santiago Advisors laden Branchenexpert:innen ein, sich unter www.chemonitor.com für das Panel zu registrieren.Pressekontakt:Eva Henseler, +49 2156 4966 910, eva.henseler@santiago-advisors.comOriginal-Content von: Santiago GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168945/6014335