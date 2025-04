EUR/GBP stärkt sich auf etwa 0,8565 in der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch. Die CPI-Inflation im Vereinigten Königreich sank im März auf 2,6% im Jahresvergleich gegenüber 2,7% erwartet. Die EZB wird allgemein erwartet, die Zinssätze am Donnerstag zu senken und ihren Einlagenzins auf 2,25% zu bringen. Das Währungspaar EUR/GBP gewinnt am frühen ...

