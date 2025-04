Emittent / Herausgeber: hpw Metallwerk GmbH / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

HPW Metallwerk zeichnet erfolgreiche Kapitalerhöhung und treibt die Wachstumsstrategie weiter voran



16.04.2025 / 09:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HPW Metallwerk zeichnet erfolgreiche Kapitalerhöhung und treibt die Wachstumsstrategie weiter voran

Linz, 16. April 2025 - Die HPW Metallwerk GmbH (HPW), ein führender Hersteller von Hochleistungskupferdrähten für E-Mobility, Windkraft und weitere industrielle Anwendungen, hat eine Kapitalerhöhung im 2-stelligen Mio.-EUR-Bereich erfolgreich durchgeführt. Neben den bestehenden Gesellschaftern konnten weitere Investoren für das innovative Unternehmen gewonnen und für die Expansionspläne begeistert werden. Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung plant HPW vornehmlich ihre Wachstumsstrategie im Bereich der E-Mobilität weiter auszubauen. Ein großer Teil des neuen Kapitals wird für den Aufbau von Kapazitäten für die 800 Volt Technologie in Europa aufgewendet. Darüber hinaus startet HPW mit der Serienproduktion am Standort Garsten und treibt den Aufbau des Standortes in den USA weiter voran. HPW bleibt - wie auch in den Jahren zuvor - im zukunftsweisenden Markt isolierter Hochleistungsflachdrähte auf Wachstumskurs. Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/2025 verzeichnete HPW im Kernsegment der E-Mobilität eine deutliche Steigerung im hohen 2-stelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz im Konzern erhöhte sich um mehr als 15 % von 160 Mio. Euro im Vorjahr auf rund 185 Mio. Euro. Thomas Marek, CFO von HPW: "Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen unserer Gesellschafter, die sich an der Kapitalerhöhung beteiligt haben. Vor allem im Wachstumsmarkt der E-Mobilität konnten wir im vergangenen Geschäftsjahr Rekord-Umsätze generieren - damit haben wir bewiesen, dass wir in Zukunftsmärkten aktiv sind und uns als verlässlicher Partner der Industrie etabliert haben." Dr. Ewald Koppensteiner, CEO von HPW: "Mit den zufließenden Mitteln aus der Kapitalerhöhung wollen wir unsere Position als Markt- und Technologieführer weiter ausbauen. HPW konzentriert sich dabei vor allem auf Isolationssysteme mit Systemspannungen von bis zu 1200V und darüber." Über HPW HPW, High Performance Wires, ist ein Technologieunternehmen, das Schlüsselkomponenten für die globale Energiewende entwickelt und produziert. Die Kupfer-Hochleistungsdrähte von HPW werden überwiegend in der E-Mobility und im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Effizienz, Belastbarkeit und Langlebigkeit aus und erhöhen so beispielsweise den Wirkungsgrad von Elektromotoren und das Schnellladen in der E-Mobility. HPW ist ein weltweit etablierter Partner für Kunden - darunter große globale OEMs sowie Tier-1-Zulieferer - in über 50 Ländern. Dabei verfügt HPW über die entsprechenden Kapazitäten, um die stetig steigende globale Nachfrage nach Hochleistungsdrähten zu bedienen. Auf Basis patentierter Technologie und stetiger Innovation erreicht HPW fortwährend weitere Performancevorteile und erschließt zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für seine Produkte. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Linz, Österreich. www.hpwires.com Pressekontakt edicto GmbH Ralf Droz / Svenja Liebig Tel.: +49 (0)69-905505-54 E-Mail: HPW@edicto.de



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.