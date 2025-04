München (ots) -- Vier Paare sind zwei zu viel fürs große Finale- Eine letzte Exit-Challenge steht an - und eine Versöhnung ist ausgeschlossen- "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" läuft am 16. April 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEIVier Paare kämpfen noch um den Sieg der vierten Staffel von "CoupleChallenge", das bedeutet aber auch, dass zwei Paare zu viel für das große Finale sind. Deshalb muss erstmal eines in einer Exit-Challenge eliminiert werden. Können sich die Camp-Saubermänner Rainer und Menderes gegen das Überraschungs-Couple Sandra und Tobi behaupten? Die sechste und letzte Episode von "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" läuft am 16. April 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.Die Camp-Bewohner haben entschieden: Rainer Gottwald und Menderes Bagci treten in einer finalen Exit-Challenge gegen Tobi Wegener und Sandra Sicora an. Welches Couple hat die besseren Chancen, sich für das Halbfinale zu qualifizieren? Jeweils eine Person aus dem Couple wird als blindes Huhn verkleidet und muss mit einer Nadel auf dem Kopf Luftballons zum Platzen bringen, während die andere Person auf einem Stuhl gefesselt nur Kommandos geben kann. Ziel ist es, die richtige Zahlenkombi zu finden, um das Schloss der Handschellen zu knacken - und diese Zahlen befinden sich in den Luftballons. Menderes gegen Tobi - wer hat mehr Sprungkraft und bringt mehr Ballons zum Platzen?Drei Paare stehen im HalbfinaleSandra und Tobi freuen sich über ihren Sieg und zeigen sich nun siegessicher fürs Finale. Doch erst einmal steht das Halbfinale an. Alle drei Couples müssen aus unterschiedlichsten Materialien ein Floß bauen. Wird es ihnen gelingen, Schwimmnudeln, Wasserflaschen und Poolspielzeug zu einem Floß umzubauen und im Bergsee die Zahlenkombi zu fischen, die am Ende eine Schatulle öffnen kann? Alle drei paddeln gleichzeitig los, doch nicht jeder hat die gleichen technischen Voraussetzungen. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das am Ende Dilara und Roaya sowie Tommy und Paulina gewinnen - sie ziehen in das große Finale von "CoupleChallenge" ein. Hier kann nur ein Couple den Sieg holen. Wer wird es am Ende sein? Das deutsch-französische Liebespaar oder die Freundinnen aus Berlin?"CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" wird von RTL Studios produziert. Ausstrahlung am 16. April 2025, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.Über "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt":Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, wetteifern in verschiedenen Herausforderungen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen der Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das Paar, das diese Challenge verliert, muss die Show verlassen. Im Finale, in dem zwei Couples gegeneinander antreten, wird entschieden, welches Team das Preisgeld mit nach Hause nehmen kann.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6014410