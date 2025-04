- Unterstützt die erforderliche Miniaturisierung elektronischer Geräte -

NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKIO: 5491) (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio) gab bekannt, dass es das "FI (Fine Insulation) Finish" entwickelt hat, einen Chromstahl mit hochohmiger Oberflächenisolierung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250415331216/de/

We have developed our own "FI finish", a stainless steel surface pre-coated with an inorganic coating (about 1µm in thickness) that offers electrical insulation resistance.