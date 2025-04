München (ots) -LE NOZZE DI FIGARO von Wolfgang Amadeus Mozart ist ein außergewöhnliches Meisterwerk, das auf einem subtilen und komplexen Libretto von Lorenzo da Ponte basiert. Am 26. April kommt es unter der Leitung von Met-Debütantin Joana Mallwitz live ins Kino.Mozarts brillante Musik zu LE NOZZE DI FIGARO ist von eindrucksvoller Raffinesse und Vielschichtigkeit. In seiner Partitur vereint er meisterhaft Komik, Emotionalität und psychologische Tiefe. Die Ensemblenummern und Arien sind kompositorisch äußerst anspruchsvoll, jede Figur hat in der Musik eine eigene Persönlichkeit.Die Handlung ist voller Intrigen, Verwechslungen und Wendungen, doch hinter der unterhaltsamen Komödie verbirgt sich eine subtile Gesellschaftskritik, denn die Oper thematisiert Themen wie Macht, Standesunterschiede und die Stellung der Frau im 18. Jahrhundert. So ist die Oper nicht nur ein Genuss für Musikliebhaber, sondern bietet auch einen faszinierenden Blick auf Gesellschaft und Kultur jener Zeit.Die Besetzung dieser Met-Übertragung ist hochklassig: Joshua Hopkins überzeugt als Graf Almaviva mit seinem samtigen Bariton. Zu Hochform läuft er an der Seite von Federica Lombardi auf, die mit souveräner Phrasierung und schwebenden Tönen das herzzerreißende Porträt einer Ehekrise zeichnet. Michael Sumuel ist ein Figaro mit viel Charisma und einem feinen Gespür für Komödie. Sein weicher und doch viriler Bassbariton harmoniert hervorragend mit Olga Kulchynskas Susanna, die über einen perlmuttartigen Klang verfügt. Mit ihrem vollmundigen Mezzo und ihrem komödiantischen Timing ist Sun-Ly Pierce stimmlich wie darstellerisch die perfekte Besetzung für die Rolle des verschmitzten jugendlichen Cherubino.Regisseur Richard Eyre bringt die Geschichte als rasantes, verrücktes Lustspiel auf die Bühne und schafft so eine absolut fesselnde Aufführung, die das Wesen von Mozarts großartiger Partitur und die Komplexität der Charaktere erfolgreich einfängt. Am Pult gibt Joana Mallwitz, die seit ihrem umjubelten Auftritt bei den Salzburger Festspielen 2020 zu den herausragenden Dirigentinnen ihrer Generation zählt, ihr Met-Debüt.Einen Trailer zu LE NOZZE DI FIGARO finden Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=y5j_pbyying).Die Met-Saison 2024/2025 wird live auf über 200 Leinwände in Deutschland und Österreich übertragen. Der Kartenvorverkauf läuft. Die Liste der teilnehmenden Kinos und weiterführende Informationen finden Sie unter www.metimkino.de.Das weitere Programm von MET LIVE IM KINO:17. Mai Strauss SALOME (Elza van den Heever, Peter Mattei)31. Mai Rossini IL BARBIERE DI SIVIGLIA (Aigul Akhmetshina, Jack Swanson)Pressematerial steht auf dem FTP Server für Sie zum Download bereit:https:\\\\ftp.leoninestudios.com (https://ftp.leoninestudios.com/WebClientNew/Login) / Benutzername: claspresse1 / Passwort: Cla$$art4Cla$$ic!Bei Rückfragen und falls Sie Interesse an Interviews mit Künstler*innen oder an einer Verlosung von Karten für eine der Liveübertragungen haben, wenden Sie sich bitte an:Katja Raths, Head of Clasart ClassicTel: +49 (0) 89 999 513 421Email: katja.raths@leoninestudios.comoderKatharina Biro, Senior Manager Clasart ClassicTel: +49 (0) 89 999 513 420Email: katharina.biro@leoninestudios.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6014494