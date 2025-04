FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2650 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1975 (2000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 96 (100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 420 (460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 400 (425) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 440 (485) PENCE - 'EW' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5300 (6150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 190 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 3500 (2215) PENCE - 'OW' - BARCLAYS RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 1240 (800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 385 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 480 (490) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS HAYS PRICE TARGET TO 110 (120) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 440 (450) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 131 (129) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ACCESSO TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 700 (800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ACCESSO TECHNOLOGY TARGET TO 700 (800) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 350 (360) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 330 (385) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS NEXT 15 GROUP PRICE TARGET TO 589 (778) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1050 (1280) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES B&M PRICE TARGET TO 435 (425) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WISE PRICE TARGET TO 990 (950) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 574 (577) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 330 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 3500 (3900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1330 (1450) PENCE - 'OVERWEIGHT'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob