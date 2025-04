Leipzig (ots) -Hundert Tage, eine Koalition, viele Fragen: Die MDR-Dokumentation "Hundert Tage Macht. Das Thüringer Brombeerprojekt" begleitet die neue Landesregierung bei der Umsetzung ihres 100-Tage-Programms und blickt auf interne Vorgänge in der Regierung, auf Prozesse im Landtag und auf Auswirkungen der Regierungsarbeit im Land: ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/hundert-tage-macht/hundert-tage-macht-das-thueringer-brombeerprojekt/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC81MDUwNjAtNDg1MTIw) und am 23. April 2025, um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen. Und auch "Fakt ist!" aus Erfurt blickt am 23. April auf die Thüringer Landesregierung. Unter dem Titel "Erfolge, Enttäuschungen, Erwartungen - die Startbilanz der Brombeere" stellt sich Ministerpräsident Mario Voigt den Fragen von Moderator Lars Sänger - zu sehen um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen.Neue MDR-Dokumentation "Hundert Tage Macht. Das Thüringer Brombeerprojekt"Der 12. Dezember 2024 markierte den Beginn eines neuartigen Regierungsprojekts: Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland regiert ein Bündnis aus CDU, BSW und SPD ein Bundesland: Thüringen. Jenes Thüringen, in dem die rechtsextreme AfD, angeführt von Björn Höcke, die stärkste Fraktion im Landesparlament stellt und bei der Bundestagswahl noch einmal Zugewinne verzeichnete.Die Brombeer-Koalition hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: den Lehrkräftemangel bekämpfen, Bürokratie reduzieren, die Wirtschaft voranbringen, Migration regulieren, das Grüne Herz als Landesmarke reaktivieren und Lebenswirklichkeiten für viele Menschen in Thüringen substanziell verändern. Der Anspruch heißt also: Probleme lösen.Schon in den ersten 100 Tagen will die neue Landesregierung die Weichen dafür stellen, Vorhaben rasch umzusetzen. Doch gelingt ihr das? Wie schnell können die drei Partner von der schwierigen Koalitionsbildung auf funktionierende Regierungsarbeit umschalten, Ministerien organisieren, Mechanismen etablieren, Mehrheiten bilden, Verwaltung gestalten und im Land sichtbar sein? Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Allen Beteiligten ist das bewusst.Der Film begleitet die neue Landesregierung bei der Umsetzung ihres 100-Tage-Programms. Dabei liegt der Fokus besonders auf internen Vorgängen in der Regierung, auf den Prozessen im Landtag und den Auswirkungen der Regierungsarbeit im Land. Was sagen die Automobilzulieferer zur Arbeit der Regierung, während ihre Branche in einer tiefen Krise steckt? Was halten die Bäuerinnen und Bauern angesichts hoher bürokratischer Anforderungen von den Maßnahmen der Koalition? Wohin geht es in Sachen Abschiebehaft oder Lehrkräftemangel? Und über allem steht die Frage: Bringt die Regierung den Haushaltsentwurf der linken abgewählten Regierung durch den Landtag, ohne den sonst gar nichts geht?"Hundert Tage Macht. Das Thüringer Brombeerprojekt" ist die Fortsetzung der Doku "Der Preis der Macht" (https://www.ardmediathek.de/video/mdr-dok/der-preis-der-macht-das-ringen-um-thueringens-regierung/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC80ODA3MjktNDY5ODM2): Der Film von Tatjana Kadegge und Monique Junker nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf die nächste Etappe und gibt einen Blick auf die ersten 100 Tage der Brombeer-Koalition.Minister und Abgeordnete haben dem Filmteam tiefe Einblicke in ihre Arbeit und hinter die Kulissen des Politikgeschäfts gewährt. Die Nähe zu den Vorgängen gepaart mit reflektierenden Interviews der Beteiligten erlaubt dem Publikum einen seltenen Einblick in die Mechanismen des Politikbetriebs..."Fakt ist!" aus Erfurt zur "Startbilanz der Brombeere"Auch der MDR-Polittalk "Fakt ist!" aus Erfurt blickt auf die Thüringer Landesregierung. Unter dem Titel "Erfolge, Enttäuschungen, Erwartungen - die Startbilanz der Brombeere" stellt sich Ministerpräsident Mario Voigt den Fragen von Moderator Lars Sänger und Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Politikfelder in Thüringen. Dabei geht es unter anderem um die Bereiche Wirtschaft, Bildung, innere Sicherheit, Kommunales und Gesundheit - zu sehen am Mittwoch, 23. April, um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen.Pressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens Borghardt, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6014599