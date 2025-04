Köln (ots) -Seit 2017 steht der Kölner Versicherer an der Seite des Traditionsvereins. Nun haben die DEVK Versicherungen und der 1. FC Köln ihre Zusammenarbeit vorzeitig um weitere drei Jahre verlängert. Das Paket gilt für die Herren- und die Frauen-Mannschaft des FC.Eine erstklassige Entscheidung: Die DEVK hat sich frühzeitig mit dem 1. FC Köln über eine Verlängerung der Partnerschaft bis zur Saison 2027/2028 geeinigt. Das grüne DEVK-Logo, das seit acht Jahren den Trikotärmel der FC-Herren ziert, bleibt somit über die kommende Sommerpause hinaus. Seit Frühjahr 2024 ist das Logo auch auf dem Ärmel der Bundesligamannschaft der Spielerinnen des 1. FC Köln zu finden. Der neue Vertrag verlängert auch diese Partnerschaft um drei Jahre.Ein echtes HeimspielAls Hauptpartner bei den Herren und Premiumpartner bei den FC-Frauen ist die DEVK nicht nur auf der Kleidung vertreten. Auch auf den Banden bei Spielen im RheinEnergieSTADION und im Franz-Kremer-Stadion sowie beim jährlichen Partnertag ist die DEVK präsent. Als Versicherung, die seit über 70 Jahren ihren Hauptsitz in der Domstadt hat, ist die enge Partnerschaft mit dem 1. FC Köln von großer Bedeutung.Partnerschaft über den Sport hinausÜber 140.000 Mitglieder hat der größte Kölner Sportverein, 50.000 Fans pilgern zu Heimspielen regelmäßig in das Stadion in Köln-Müngersdorf. Doch Unterstützerinnen und Unterstützer hat der 1. FC Köln bundesweit: "Die Strahlkraft des FC geht weit über die Stadtgrenzen hinaus", sagt Gottfried Rüßmann, Vorstandsvorsitzender der DEVK. "Umso mehr freuen wir uns, für weitere drei Jahre an der Seite der Mannschaften zu sein sowie soziale Projekte der FC-Stiftung zu unterstützen."Traditionsreiches UmfeldAuch wenn der 1. FC Köln diese Saison den Weg in die Zweitklassigkeit antreten musste, befindet er sich in einem attraktiven Umfeld. Zuschauerstarke Traditionsvereine wie der Hamburger SV oder der FC Schalke 04 füllen nicht nur die Stadien der Republik, sondern locken Woche für Woche Millionen Menschen vor die TV-Bildschirme. Auch die Frauen-Bundesliga gewinnt immer mehr an Aufmerksamkeit.Am Spieltag unfallversichertFür FC-Fans bedeutet die Verlängerung der Partnerschaft, dass sie mindestens bis Ende der Saison 2027/2028 weiterhin an Spieltagen über die DEVK kostenlos unfallversichert sind, wenn sie ihr Ticket über den FC gekauft haben. Auf dem Weg zum Stadion, während des Spiels und nach Abpfiff zurück bis ins eigene Wohnzimmer sind Ticket-Inhaberinnen und -Inhaber über die DEVK geschützt. Sowohl bei Auftritten der Herren als auch bei den Spielen der Frauen. So können Zuschauerinnen und Zuschauer sorgenfrei die Atmosphäre genießen. "Wir schätzen die DEVK als treuen, zuverlässigen und heimatverbundenen Partner mit einem großen Herz für den 1. FC Köln, seine Werte und seine Fans, die von weiteren gemeinsamen Aktionen profitieren werden", sagt FC-Geschäftsführer Philipp Türoff.Weitere Fotos finden Sie unter https://ots.de/WCkHTCDas beste Gefühl ist, wenn einfach nichts passiert. Und wenn doch mal was ist, hilft die DEVK schnell und persönlich weiter. Vor fast 140 Jahren von Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet krempeln heute rund 7.500 Menschen im Innen- und Außendienst die Ärmel hoch. Sie kümmern sich um die Anliegen von bundesweit rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden. Davon sind 577.000 Mitglieder, also Beschäftigte der Verkehrsbranche und deren Angehörige. Insgesamt versichert die DEVK mehr als 15,0 Millionen Risiken in allen Sparten. Nach der Anzahl der Verträge ist sie Deutschlands viertgrößter Hausrat-, fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.Pressekontakt:DEVK VersicherungenYannickSchwiperichRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-2739E-Mail: yannick.schwiperich@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36522/6014604