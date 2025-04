In einer Welt, in der Gesundheit und Nachhaltigkeit immer mehr miteinander verschmelzen, ebnen ITEN und Baracoda den Weg für Innovationen. ITEN, ein führender Innovator und Hersteller im Bereich der Mikro-Festkörperbatterietechnologie, und Baracoda, ein Pionier im Bereich der täglichen Gesundheitstechnologie, sind stolz darauf, ihre Zusammenarbeit bekannt zu geben, die der nächsten Generation von Gesundheitsmessgeräten eine beispiellose Energieeffizienz verleiht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250416860602/de/

BHeart, Baracoda's self-powered health tracker uses ITEN's POWENCY micro solid state batteries.

Der erste Durchbruch der Partnerschaft ist BHeart, der energieautarke Gesundheits-Tracker von Baracoda. BHeart kann als Armband getragen oder nahtlos in ein Uhrenarmband integriert werden und nutzt die POWENCY-Mikro-Festkörperbatterien von ITEN, um die Möglichkeiten der tragbaren Technologie neu zu definieren. Das Gerät nutzt die Energie aus der Körperwärme und dem Umgebungslicht und schafft so eine "unendliche" Akkulaufzeit ohne lästiges häufiges Aufladen.

Diese Innovation markiert einen entscheidenden Moment in der tragbaren Technologie. Da vernetzte Gesundheitsgeräte immer kleiner und effizienter werden, bleibt das Energiemanagement eine entscheidende Herausforderung. Das kompakte Design von BHeart integriert mehrere Sensoren PPG, Temperatur, Schrittzählung und mehr und lässt nur wenig Platz für die Energiespeicherung. Die Festkörper-Batterien von ITEN, die Spitzenströme von >150C (25mA) verarbeiten können, gewährleisten eine gleichbleibende Leistung auch bei intensiver Datenerfassung, wie z. B. bei der kontinuierlichen Herzfrequenzüberwachung.

Die neue Generation von BHeart verfügt außerdem über ein flexibles Silikonarmband, wodurch das Potenzial für Sport, Fitness und den Alltag erweitert wird. Dieses vielseitige Design ist eine direkte Antwort auf die sich entwickelnden Bedürfnisse der Benutzer, die sowohl Komfort als auch Spitzentechnologie in ihren Wellness-Geräten erwarten.

Vincent Cobée, CEO von ITEN, erklärte: "Unsere Zusammenarbeit mit Baracoda zeigt beispielhaft, wie innovative Batterietechnologie die Gesundheitsüberwachung und allgemein vernetzte Geräte neu definieren kann. Gemeinsam machen wir die Gesundheitsüberwachung intelligenter, nachhaltiger und zugänglicher."

"Durch die Integration der Batterielösungen von ITEN erweitern wir die Grenzen der vernetzten Gesundheitstechnologie", sagte Thomas Serval, CEO von Baracoda. "Das autarke Energiemodell von BHeart ist mehr als nur eine technische Errungenschaft es ist ein Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit."

Das BHeart-Gerät wird zusammen mit anderen POWENCY-basierten Innovationen am Stand von ITEN während der COMPUTEX in Taiwan vom 20. bis 23. Mai 2025 vorgestellt. Die Besucher erhalten einen exklusiven Einblick in die Gestaltung der Zukunft der Wellness-Technologie durch Baracoda und ITEN.

Über ITEN

ITEN ist ein französisches Industriejuwel und führend in der Entwicklung und Produktion von "Festkörper"-Mikrobatterien mit unübertroffener Leistungsdichte. Es ist einer der wenigen Global Player mit der Kapazität zur industriellen Produktion dieser Technologie und beherrscht die gesamte Design- und Produktionskette. Diese revolutionären Batterien erfüllen die Leistungs- und Miniaturisierungsanforderungen elektronischer Systeme, die in vernetzten Objekten, autonomen Sensoren und Wearables zum Einsatz kommen. Als Herzstück des DeepTech-Ökosystems hält ITEN über 200 Patente. Das Unternehmen mit Sitz in Dardilly bei Lyon ist zweifacher Gewinner des globalen Innovationswettbewerbs (2015 und 2017) und Gewinner des French Tech 120 im Jahr 2023. Es hat gerade den CES 2024 Best of Innovation Award in Las Vegas für seine 250 µAh-Mikrobatterie gewonnen (das zweite französische Unternehmen, das seit der Gründung der CES im Jahr 1967 ausgezeichnet wurde).

https://www.iten.com/

Über Baracoda

Baracoda wurde auf drei Kontinenten gegründet und ist ein führendes Unternehmen im Bereich Daily Healthtech. Baracoda integriert vernetzte Technologie in den Alltag und nutzt dabei KI, Datenanalyse, maschinelles Lernen, App-Entwicklung, Gamification und vieles mehr. Baracoda bringt Produkte auf den Markt und baut sein Geschäft gemeinsam mit globalen Marktführern aus, wobei es sich auf ein einzigartiges B2B2C-Geschäftsmodell stützt. Das auf der CES ausgezeichnete Innovationsmodell basiert auf quantitativen Indizes, die intern entwickelt wurden, um tägliche Gewohnheiten zu erkennen, die Gesundheit und Wohlbefinden verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter https://baracoda.com/en/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250416860602/de/

Contacts:

Medienkontakte

ITEN

Corinne Cosma

corinne.cosma@iten.com

Baracoda

Nadia Biryukova

nadia.biryukova@baracoda.com

+33 (0)610-398-200