Die Einzelhandelsumsätze in den USA stiegen im März stärker als erwartet.Der US Dollar Index bleibt tief im negativen Bereich unter 100,00.Die Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten (USA) stiegen im März um 1,4% auf 734,9 Mrd. USD, wie das US Census Bureau am Mittwoch bekannt gab. Dieser Wert folgte auf einen Anstieg von 0,2% im Februar und ...

