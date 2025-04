Thuwal, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Zum zweiten Mal erhält ein Wissenschaftler von KAUST den Japan-Preis, womit KAUST die einzige Universität in der MENA-Region ist, die mit einer globalen Auszeichnung geehrt wirdDie King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Professor Carlos M. Duarte, Ibn Sina Distinguished Professor of Marine Science, für seine bahnbrechenden Beiträge zur Meeresökologie und seine wegweisenden Forschungen zur überaus wichtigen Rolle blauer Kohlenstoff-Ökosysteme als naturbasierte Klimalösung mit dem international anerkannten Japan-Preis ausgezeichnet wurde. Die Arbeit von Professor Duarte hat das Verständnis der Welt für ozeanbasierte Klimalösungen und deren Potenzial zur Bewältigung globaler Umweltprobleme verändert.Mit dem Japan-Preis, der oft als "japanischer Nobelpreis" bezeichnet wird und als eine der weltweit renommiertesten Auszeichnungen in Wissenschaft und Technik gilt, werden außergewöhnliche Leistungen gewürdigt, die zu Frieden und Wohlstand weltweit beitragen.Die Auszeichnung von Professor Duarte würdigt seine jahrzehntelange Forschung über blaue Kohlenstoff-Ökosysteme, darunter Seegräser, Mangroven und Salzwiesen. Obwohl diese Ökosysteme nur 0,2 % des Meeresbodens bedecken, speichern sie etwa 50 % des gesamten Kohlenstoffs, der jährlich in den Meeressedimenten vergraben wird. Seine Erkenntnisse haben eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung internationaler Strategien zur Nutzung dieser Ökosysteme zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt gespielt.Professor Duarte wird die Auszeichnung in einer feierlichen Zeremonie am 16. April dieses Jahres unter dem Vorsitz Seiner Majestät Kaiser Naruhito in Tokio erhalten."Die Verleihung des Japan-Preises ist ein zutiefst bewegender Moment", sagte Professor Carlos Duarte. "Diese Auszeichnung würdigt das außerordentliche Potenzial unserer Ozeane für die Wiederherstellung der Gesundheit unseres Planeten. Ich hoffe, dass dieses Schlaglicht auf den blauen Kohlenstoff eine neue Welle des Ehrgeizes auslöst, insbesondere bei jüngeren Generationen von Wissenschaftlern und Führungskräften, die sich naturbasierte Lösungen zu eigen machen und gemeinsam an der Bewältigung der Klimakrise arbeiten.""Die Anerkennung von Professor Duarte ist ein Beweis für KAUSTs Einsatz im Bereich der Spitzenforschung und für den wachsenden Einfluss Saudi-Arabiens in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltwissenschaften weltweit", sagte Professor Sir Edward Byrne, Präsident von KAUST. "Seine Arbeit ist ein Beispiel für die KAUSTs bei der Förderung der saudi-arabischen Vision 2030 und der saudi-arabischen Green Initiative, indem sie Innovationen im Bereich des Meeresschutzes, des Klimaschutzes und der wissenschaftlichen Führung sowohl regional als auch international vorantreibt."Neben seiner Forschungstätigkeit war Professor Duarte maßgeblich an der Beratung Saudi-Arabiens bezüglich dessen nationaler Bemühungen um den Schutz der Meere und der nationalen Nachhaltigkeitsstrategien beteiligt. Als Exekutivdirektor der von der G20 unterstützten Coral Research & Development Accelerator Platform (CORDAP), die darauf abzielt, Innovationen bei der Wiederherstellung von Korallenriffen auf der ganzen Welt zu beschleunigen, hat er auch eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der globalen Meerespolitik gespielt. Sein Fachwissen beeinflusst weiterhin die Klimaverhandlungen und den Meeresschutz weltweit.Duarte ist die zweite Person aus der KAUST, die den Preis erhält. Im Jahr 2013 wurde der ehemalige Vizepräsident für Forschung, Jean M. J. Fréchet, für seine herausragenden Leistungen bei der Entwicklung von chemisch verstärkten Resistpolymermaterialien für innovative Halbleiterfertigungsverfahren ausgezeichnet.Informationen zu KAUSTDie 2009 gegründete King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) ist eine Graduierten-Forschungsuniversität, die sich der Suche nach Lösungen für einige der drängendsten wissenschaftlichen und technologischen Herausforderungen in der Welt und in Saudi-Arabien in den Bereichen Ernährung und Gesundheit, Wasser, Energie, Umwelt und Digitalisierung widmet. KAUST ist von Neugier getrieben und interdisziplinärKAUST bringt die besten Köpfe aus der ganzen Welt zusammen, um die Forschung voranzutreiben. Mehr als 120 verschiedene Nationalitäten leben, arbeiten und studieren auf dem Campus. KAUST ist auch ein Katalysator für Innovation, wirtschaftliche Entwicklung und sozialen Wohlstand, wobei die Forschung zu neuartigen Patenten und Produkten, unternehmerischen Neugründungen, regionalen sowie globalen Initiativen und zur Zusammenarbeit mit anderen akademischen Einrichtungen, der Industrie sowie saudischen Behörden führt.Informationen zu CORDAPDie Coral Research & Development Accelerator Platform (CORDAP) ist eine G20-Initiative zur Beschleunigung von Forschung und Entwicklung zum Schutz von Korallenriffen auf der ganzen Welt. CORDAP dient als globaler Knotenpunkt für die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, politischen Entscheidungsträgern und dem privaten Sektor, um innovative Lösungen für den Schutz und die Wiederherstellung von Korallenriffen sowie die Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln und umzusetzen.KAUST ist ein wichtiger Geldgeber sowie strategischer Partner von CORDAP und beweist damit deren Einsatz für den Schutz der Korallenriffe. 