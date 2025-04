DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 17. April (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/Handelsbilanz März PROGNOSE: +469,9 Mrd JPY zuvor: +584,5 Mrd JPY Exporte PROGNOSE: +3,8% gg Vj zuvor: +11,4% gg Vj *** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Base Rate PROGNOSE: 2,75% zuvor: 2,75% *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Geschäftsbericht 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1Q *** 08:00 CH/Handelsbilanz März *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar *** 08:00 DE/Erzeugerpreise März PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj 08:00 DE/Baugenehmigungen Februar 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Februar *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q *** 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,25% zuvor: 2,50% *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen März Baubeginne PROGNOSE: - 6,1% gg Vm zuvor: +11,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 223.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: 3,5 zuvor: 12,5 *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 16:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede zur Frühjahrstagung von IWF und Weltbank *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q (18:30 Analystenkonferenz) *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q - US/Japans Wirtschaftsminister Akazawa trifft US-Finanzminister Bessent und Handelsbeauftragten Greer *** - US/US-Präsident Trump, Empfang von Italiens Ministerpräsidentin Meloni im Weißen Haus *** - MY/Chinas Staatspräsident Xi, Staatsbesuch in Malaysia *** - NO, DK, SE/Börsenfeiertag in Oslo, Kopenhagen - Börsenhandel in Stockholm verkürzt ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

