Rüstungsunternehmen sind in aller Munde. Aus Österreich kommt ein Unternehmen, das einen Teil seines Geschäfts mit militärischen Anwendungen macht - und als Aktie bisher kaum bekannt ist. Nun hat der Chef der Börsen-Zeitung ein Interview gegeben. Die Frequentis AG mit Sitz in Wien ist ein international tätiger Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für sicherheitskritische Anwendungen. Das Unternehmen ist in Bereichen wie Flugsicherung, Polizei, Feuerwehr, Bahn und Verteidigung aktiv. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...