Fredericton, Nb (ots/PRNewswire) -Introhive, der führende Anbieter von Relationship-Intelligence-Lösungen, hat eine Reihe von Verbesserungen seiner Kontaktverwaltungsfunktionen angekündigt, mit denen Unternehmen ihr wertvollstes Gut noch besser zentralisieren, erweitern und pflegen können: Beziehungen. Als Schlüsselkomponente des Enterprise Relationship Management (ERM) stellen diese Erweiterungen sicher, dass Unternehmen über genaue, vollständige und verwertbare Kontaktdaten verfügen, um ihre Wachstumsstrategie zu stärken.Die mit Blick auf Flexibilität neu konzipierten Kontaktmanagementfunktionen von Introhive dienen sowohl als leichtgewichtige Lösung zur Organisation, Anreicherung und Aktivierung von Beziehungsdaten als auch als leistungsstarke Ergänzung zu bestehenden CRM-Plattformen. Als CRM-unabhängige Lösung lässt sich Introhive nahtlos in führende Plattformen wie Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot, Intapp, Peppermint und andere integrieren, sodass Unternehmen unabhängig von ihrer CRM-Wahl über saubere, angereicherte und aufschlussreiche Kontaktdaten verfügen.Die verbesserten Kontaktmanagement-Funktionen von Introhive bieten einen erheblichen Mehrwert für das gesamte Unternehmen. Sie bieten Marketing- und Geschäftsentwicklungsexperten sowie Partnern und Honorarkräften eine optimierte, intuitive Lösung, die die Effizienz steigert und die Kundenbindung verbessert.Für Marketing- und Geschäftsentwicklungsteams bietet Introhive eine nahtlose Automatisierung zur Verbesserung der Datengenauigkeit und zur Beseitigung zeitraubender Verwaltungsaufgaben. So können sie sich auf strategische Initiativen, die Durchführung von Kampagnen und die Pflege von Beziehungen konzentrieren. Honorarkräfte und Partner profitieren von einer schnellen Einführung mit minimalem Schulungsaufwand und erhalten sofortigen Zugriff auf hochwertige, angereicherte Kontaktdaten und verwertbare Erkenntnisse, die zur Stärkung der Kundenbeziehungen und zur Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten beitragen."Kontaktmanagement war schon immer der Kern von Relationship Intelligence", sagt Lee Blakemore, Geschäftsführer von Introhive. "Mit unseren verbesserten Kontaktmanagement-Funktionen machen wir es Fachleuten einfacher denn je, ihre Kontakte zu zentralisieren, effektiver zu arbeiten und das Potenzial ihrer Beziehungen voll auszuschöpfen."Mit der Neugestaltung der Kontaktmanagementfunktionen definiert Introhive das Beziehungsmanagement neu, indem es Unternehmen eine intelligentere und intuitivere Möglichkeit bietet, Kontakte zu organisieren, Kundenbeziehungen zu stärken und langfristiges Wachstum zu fördern.Weitere Informationen: https://www.introhive.com/contact-management/Informationen zu IntrohiveIntrohive ist eine führende Relationship-Intelligence-Plattform, die Unternehmen dazu befähigt, Datensilos aufzubrechen und verwertbare Erkenntnisse aus ihren Beziehungen zu gewinnen, um Zusammenarbeit und Wachstum zu fördern. Mit der Relationship Intelligence von Introhive können Unternehmen die wichtigsten Beziehungen innerhalb des Unternehmens identifizieren, die Stärke von Kunden- und Interessentenbeziehungen messen, die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit fördern, Risiken und Chancen aufdecken, indem sie den Zustand der Beziehungen im Verlauf der Zeit verstehen, und diese Erkenntnisse für die Geschäftsentwicklung und Kundenbindung nutzen. Introhive genießt das Vertrauen von branchenführenden Marken und unterstützt mehr als 250.000 Benutzer in über 90 Ländern. Entdecken Sie, wie Introhive die Art und Weise, wie Sie Beziehungen verwalten, verändern kann: www.introhive.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2237099/Introhive_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/introhive-stellt-erweiterte-kontaktmanagementfunktionen-vor-302430489.htmlPressekontakt:Pouneh Hanafi,pouneh.hanafi@introhiveOriginal-Content von: Introhive, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167737/6015021