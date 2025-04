BreachBits hat heute ein Investment von Lloyd's, dem weltweit führenden Versicherer und Rückversicherer, durch den zentralen Fonds bekannt gegeben. Dies ist das dritte Mal,dass Lloyd's in einen der mehr als 150 Alumni des Lloyd's Lab investiert. Dahinter steht die Strategie, innovative Ideen zu unterstützen. BreachBits hatte sich von September bis Dezember 2024 erfolgreich an der Lloyd's Lab Cohort 13 beteiligt.

BreachBits wurde von ehemaligen US Military Cyber Warfare-Veteranen gegründet. Es ist ein innovatives, auf Cyber Hacking spezialisiertes Unternehmen, das zwei einzigartige Produkte für den Lloyd's Market entwickelt hat: Den Cyber Questionnaire Validator und Cyber Pre-Claim Intervention. Diese automatisierten Lösungen erhöhen die Effizienz und Genauigkeit des Cyber Risk Underwriting und steigern die Profitabilität für Netzwerkbetreiber und Broker.

Rosie Denée, Head of Innovation, Commercial Education and Engagement bei Lloyd's, kommentierte: "BreachBits revolutioniert das Cyber Risk Assessment, indem Versicherer einen Einblick in die Positionierung ihrer Kunden im Hinblick auf Sicherheit erlangen. Während ihrer Zeit im Lloyd's Lab konnten sie ihre Methode vom Konzept zur marktreifen Lösung verfeinern und sie erzielten während der Pilotphase außergewöhnlich gute Ergebnisse. Wir sind stolz, ihr stetiges Wachstum durch unser Investment zu unterstützen. So sind datenbasierte Cyber-Lösungen entstanden, durch die auf unserem Markt das Underwriting mit mehr Vertrauen und Genauigkeit möglich wird."

Das Investment erfolgt in einem schnell wachsenden Cyber Insurance-Markt. Die Prämien sind auf $15 Milliarden gestiegen und in naher Zukunft werden mehr als $55 Milliarden erwartet. BreachBits' Technologie ist eine Reaktion auf die Herausforderungen des Marktes, wie schnellere Erstellung von Policen, ein effektives, aktives Risikomanagement und die Fähigkeit zur Intervention.

J. Foster Davis, Mitgründer von BreachBits, meinte: "Wir fühlen uns geehrt, dass Lloyd's in uns investiert und sind stolz, die Mission von Lloyd's zu fördern, eine mutigere Welt zu schaffen. Unser Team befasst sich mit tatsächlichen Herausforderungen in den Bereichen Cyber Insurance und Risikomanagement besonders in komplexen Situationen und wenn falsch-positiv nicht toleriert werden kann."

Die Produkte von BreachBits wird von BreachRisk a.i. betrieben, einer ausgereiften Backend-Technologie, die seit 2020 mehr als 50.000 Hacker bewertet hat. Diese Technik kann mehr als 95% der tatsächlichen Hacker-Pfade erkennen, die im Verizon 2024 Data Breach Investigations Report (DBIR) aufgeführt sind und die die Sicht von Hackern auf Cyberrisiken widerspiegeln.

Während des Lloyd's Lab Accelerator-Programms hat BreachBits erfolgreich einen Pilottest mit führenden Netzwerkbetreibern und Brokern durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass der Cyber Questionnaire Validator die Zeit für Underwriting senkt und die Auswahl von Risiken verbessert. Und Cyber Pre-Claim Intervention ist vielversprechend, wenn es um das proaktive Management von Cyber-Vorfällen geht, wodurch sich die Häufigkeit und Höhe von möglichen Ansprüchen reduzieren lässt.

Mit dieser Investition stellt Lloyd's seine Bereitschaft unter Beweis, Innovationen zu fördern, die für den Erfolg maßgeblich sind. Durch die Förderung von BreachBits möchte Lloyd's seinen Syndikaten und Brokern Tools für folgende Zwecke zur Verfügung stellen:

Broker in die Lage versetzen, für den Markt Bewerber mit besseren Erfahrungen zu erkennen und vorzubereiten Den Underwriting-Prozess verbessern und die Ausgabe von Policen beschleunigen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden Genauigkeit der Risikoauswahl verbessern, was möglicherweise die Verlustquoten senkt Kundenservice durch Broker verbessern durch schnellere Bearbeitung von Anträgen Für Inhaber von Policen Mehrwert durch proaktives Risikomanagement schaffen

Mehr Informationen über die Lösungen von BreachBits für Cyber Insurance finden Sie hier: www.breachbits.com/partners/insurance.

Über Lloyd's

Lloyd's ist der weltweit führende Marktplatz für Versicherungen und Rückversicherungen. Dank der kollektiven Intelligenz und Expertise der Unnderwriter und Broker teilen wir Risiken auf und schaffen eine mutigere Welt.

Der Lloyd's Market bietet die Ressourcen, Fähigkeiten und Erkenntnisse für die Entwicklung von neuen und innovativen Produkten für Kunden in beliebigen Branchen, in jeder Höhe und dies in mehr als 200 Regionen.

Zu uns gehören mehr als 50 führende Versicherungsgesellschaften, mehr als 380 registrierte Lloyd's Broker und ein globales Netzwerk von mehr als 4.000 örtlichen Partnern. Hinter dem Lloyd's Market steht das Unternehmen: eine unabhängige Organisation und Regulierungsstelle zur Aufrechterhaltung des guten Rufs und Betriebs.

Über BreachBits, Inc.

BreachBits bietet umsatzstarke Möglichkeiten für Anbieter von Managed Services sowie Cyber Insurance-Broker und Netzwerkbetreiber. Die Produkte basieren auf BreachRisk a.i. das einzige automatisierte System für die Entdeckung von Cyber-Risiken, deren Verifizierung und Testung aus der Sicht von Hackern.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Greater Washington, D.C., weitere Niederlassungen sind in Annapolis, Minneapolis und Little Rock angesiedelt. BreachBits arbeitet auch mit Partnern in den Vereinigten Staaten, Tokio und London zusammen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250416337605/de/

Contacts:

Kiana Waits

Marketing Coordinator

press@breachbits.com