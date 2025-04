Russell Dean Dupuis, Dr. der Materialwissenschaften und Produktion

Carlos M. Duarte, Dr. der Biologische Produktion, Ökologie/Umwelt

Die Japan Prize Foundation (Präsident: Ryozo Nagai) veranstaltete am Mittwoch, dem 16. April, im New National Theatre in Tokios Stadtteil Shibuya eine Preisverleihungszeremonie, um Wissenschaftlern, die kreative und bahnbrechende Leistungen in den Bereichen Wissenschaft und Technologie erbracht und einen bedeutenden Beitrag zur Verwirklichung von Frieden und Wohlstand für die gesamte Menschheit geleistet haben, den Japan Prize zu verleihen.

Russell Dean Dupuis, Ph.D. (USA), Preisträger im Bereich Materialwissenschaften und Produktion, und Carlos M. Duarte, Ph.D. (Spanien), Preisträger im Bereich Biologische Produktion, Ökologie/Umwelt, nahmen an der Preisverleihung teil und erhielten jeweils 1 Million Yen sowie eine Urkunde und eine Medaille.

Die Preisträger des Japan Prize werden jedes Jahr von rund 15.500 renommierten Wissenschaftlern und Ingenieuren aus aller Welt vorgeschlagen und nach einer etwa einjährigen strengen Prüfung ausgewählt. Für das Jahr 2025 gingen bei der Stiftung 149 Nominierungen für den Bereich Materialwissenschaften und Produktion und 72 Nominierungen für den Bereich Biologische Produktion, Ökologie/Umwelt ein. Die diesjährigen Preisträger wurden aus insgesamt 221 Kandidaten ausgewählt.

An der Zeremonie nahmen etwa 1.000 Gäste teil, darunter Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin, die Leiter der drei Regierungszweige und andere hochrangige Beamte sowie Vertreter verschiedener anderer gesellschaftlicher Gruppen. Seine Majestät der Kaiser hielt eine Ansprache, gefolgt von Reden der beiden Preisträger und Glückwünschen von Fukushiro Nukaga, dem Präsidenten des Repräsentantenhauses.

Die diesjährige Preisverleihung kann unter den folgenden Links angesehen werden.

Japanische Version: https://youtube.com/live/zTknLtGyoBQ

Englische Version: https://youtube.com/live/EnexU3HBJjY

Profilfotos der Japan-Preisträger und Fotos von der Preisverleihung werden unter diesem Link veröffentlicht.

https://www.japanprize.jp/press_photo.html

*Bei Veröffentlichung dieser Fotos bitte den Vermerk "Mit freundlicher Genehmigung des Japan Prize" hinzufügen.

Über den Japan Prize

Die Einrichtung des Japan Prize 1981 ging auf den Wunsch der japanischen Regierung zurück, einen international anerkannten Preis zu schaffen, der zur wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung weltweit beiträgt. Mit Unterstützung zahlreicher Spenden erhielt die Japan Prize Foundation 1983 die Zustimmung des Kabinetts. Der Japan Prize wird an Wissenschaftler und Ingenieure aus aller Welt verliehen, die kreative und bahnbrechende Leistungen erbracht haben, die den Fortschritt in ihrem Fachgebiet vorantreiben und einen bedeutenden Beitrag zur Verwirklichung von Frieden und Wohlstand für die gesamte Menschheit leisten. Forscher aus allen Bereichen der Wissenschaft und Technologie können für den Preis nominiert werden. Jedes Jahr werden unter Berücksichtigung der aktuellen Trends in der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung zwei Bereiche ausgewählt. Grundsätzlich wird in jedem Bereich eine Person ausgezeichnet, die eine Urkunde, eine Medaille und ein Preisgeld erhält. An jeder Preisverleihung nehmen Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin, die Leiter der drei Staatsgewalten und andere relevante Amtsträger sowie Vertreter verschiedener anderer gesellschaftlicher Gruppen teil.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

