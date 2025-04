FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM BEWEGUNG - Der globale Zollkonflikt wird die Anleger am deutschen Aktienmarkt wohl auch am Gründonnerstag nicht verschonen. Zoll-Verhandlungen zwischen Japan und den USA machten etwas Mut, hieß es am Markt. In Asien legten die Kurse zu. Hierzulande wird der Dax mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 21.332 Punkten erwartet, wie der Broker IG knapp zwei Stunden vor dem Börsenstart auf Xetra signalisierte. Anders sah es tags zuvor in den USA aus, wo die Börsen hohe Verluste erlitten hatten. Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell trübten die Stimmung. Powell zufolge könnten die negativen Auswirkungen der US-Importzölle auf die Inflation anhaltend sein. Der Dax hatte am Vortag dank eines Schussspurts bis auf über 21.300 Punkte das Hoch aus der Vorwoche hinter sich gelassen und muss nun versuchen, die Kursgewinne zu behaupten. Vor dem langen Osterwochenende seien Anleger aber geneigt, Kursgewinne abzusichern, schrieb der Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Finanzethos. Es könne gut sein, dass kurzfristig Gewinne gesichert beziehungsweise realisiert würden.

USA: - VERLUSTE - Nach einigen Tagen relativer Ruhe am US-Aktienmarkt sind die Kurse am Mittwoch wieder stark unter Druck geraten. Besonders hart traf es einmal mehr die konjunktursensiblen Technologiewerte. Hier lasteten ein überraschend schwacher Auftragseingang des weltweit größten Chip-Maschinenbauers ASML sowie verschärfte Einschränkungen für Lieferungen von KI-Chips nach China durch die US-Regierung auf der Stimmung. Für einen zusätzlichen Dämpfer sorgten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Seiner Meinung nach könnten die negativen Auswirkungen der US-Importzölle auf die Inflation anhaltend sein. Für den von den großen Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 3,04 Prozent auf 18.257,64 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 1,73 Prozent auf 39.669,39 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 büßte 2,24 Prozent auf 5.275,70 Zähler ein. Im Gegenzug verzeichneten US-Staatsanleihen Gewinne.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND FREUNDLICH - Zollgespräche zwischen den USA und Japan haben die Stimmung der Anleger an den Börsen Asiens am Donnerstag ein Stück weit gestützt. Der japanische Leitindex Nikkei-Index stieg zuletzt um 0,8 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 1,3 Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien um 0,3 Prozent nachgab. Gewinne gab es in Australien.



DAX 21311,02 0,27%

XDAX 21117,71 -0,74%

EuroSTOXX 50 4966,50 -0,08%

Stoxx50 4243,31 -0,03%



DJIA 39669,39 -1,73%

S&P 500 5275,70 -2,24%

NASDAQ 100 18257,64 -3,04%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 131,16 -0,14

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1364 -0,31%

USD/Yen 142,61 0,53%

Euro/Yen 162,02 0,22%

°



BITCOIN:





Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 84.107 0,07%

°



ROHÖL:





Brent 66,62 +0,77 USD WTI 63,35 +0,88 USD °



