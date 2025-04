Immobilienaktien stehen seit dem Zollkrieg wieder hoch in der Gunst der Anleger. Kein Wunder: Betongold gilt wie das glänzende Edelmetall als sicherer Hafen in stürmischen Börsenphasen. Am deutschen Aktienmarkt tummeln sich gleich mehrere Immobilienkonzerne, die mit hohen Dividendenrenditen locken. Doch bei dieser Aktien sollten Dividendenjäger vorsichtig sein.Am Donnerstagmorgen hat die Hamborner REIT AG ihre endgültigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt. Das SDAX-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...