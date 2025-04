Emittent / Herausgeber: HRK LUNIS AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenzusammenschluss

Bankenunabhängiger Vermögensverwalter HRK LUNIS und Grossbötzl, Schmitz & Partner schließen sich zusammen



17.04.2025

Pressemitteilung17.04.2025

Gemeinsam noch stärker! HRK LUNIS verstärkt sich in Düsseldorf Bankenunabhängiger Vermögensverwalter HRK LUNIS und Grossbötzl, Schmitz & Partner schließen sich zusammen Frankfurt, 17.04.2025 - Der bankenunabhängige Vermögensverwalter HRK LUNIS hat eine Vereinbarung zum Zusammenschluss mit dem traditionsreichen Vermögensverwalter Grossbötzl, Schmitz & Partner aus Düsseldorf unterzeichnet. Durch den Zusammenschluss steigt das betreute Kundenvermögen von HRK LUNIS auf ca. 7,5 Mrd. Euro an.

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Das Closing wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Andreas Brandt, Vorstandsvorsitzender (CEO) der HRK LUNIS, erklärt: "Wir sind sehr stolz, dass ein so renommiertes Haus wie Grossbötzl, Schmitz & Partner mit seiner herausragenden Reputation nun Teil von HRK LUNIS wird. Mit dem Zusammenschluss zeigen wir Entschlossenheit, unseren anorganischen Wachstumskurs fortzusetzen und unsere herausragende Position als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter weiter zu festigen. Mit dem Zusammenschluss werden wir zukünftig auch in Nordrhein-Westfalen präsent sein und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Grossbötzl, Schmitz & Partner und deren Kunden." Artur J. Montanhas, Vorstandsmitglied der HRK LUNIS, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, Grossbötzl, Schmitz & Partner in der HRK LUNIS willkommen zu heißen. Grossbötzl, Schmitz & Partner aus Düsseldorf gehört seit der Gründung im Jahr 1986 zu den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Nordrhein-Westfalen. Dieser Zusammenschluss beruht auf gemeinsamen Werten und Ambitionen. Sie bildet einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte beider Unternehmen und wird neue Wachstumschancen eröffnen. Unsere Kundinnen und Kunden dürfen sich auf eine Zukunft voller Innovation und außergewöhnlichen Service freuen." Philip Terwey, geschäftsführender Gesellschafter von Grossbötzl, Schmitz & Partner erklärt: "Wir sind begeistert und freuen uns sehr, unsere Kräfte mit der HRK LUNIS zu bündeln und gemeinsam mit einem erfahrenen Partner wie der HRK LUNIS einen führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter in der DACH-Region aufzubauen. Durch den Zusammenschluss sind wir in der Lage, unseren Kunden durch die Erweiterung unseres Produkt- und Dienstleistungsangebots einen größeren Mehrwert zu bieten. Wir sehen eine große Übereinstimmung zwischen uns und der HRK LUNIS und freuen uns über unsere Pläne für die gemeinsame Zukunft." HRK LUNIS hatte erst Ende März einen Wechsel des Mehrheitseigentümers bekannt gegeben. Mit der Private Equity-Gesellschaft Seven2, einer der führenden europäischen Private Equity-Investoren mit Hauptsitz in Paris, welcher 1972 gegründet wurde und sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen in ganz Europa spezialisiert hat, soll das organische und anorganische Wachstum weiter vorangetrieben und die hervorragende Positionierung im Markt der bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland, aber auch in der DACH-Region weiter ausgebaut werden. Die durch das Finanzmagazin €uro in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) Anfang März 2025 verliehene Auszeichnung als "Vermögensverwaltung des Jahres 2025" bestätigt das hohe Niveau in der Service- und Beratungsqualität von HRK LUNIS und untermauert zugleich den Anspruch des Unternehmens auf Qualitätsführerschaft in der bankenunabhängigen Vermögensverwaltungsbranche. Über HRK LUNIS HRK LUNIS zählt mit einem verwalteten Vermögen von ca. 6,6 Milliarden Euro zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. 107 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Belange anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer und deren Familien. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement wird die Verantwortung für die Gelder von Firmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen übernommen. Von den Mitbewerbern grenzt sich HRK LUNIS vor allem durch das hauseigene Investment Office mit 19 ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern ab. Die seit über 20 Jahren gewachsene Fachkompetenz im Bereich Private Equity ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Ergänzt wird das Angebot durch das unabhängig agierende Multi Family Office WERTIQ. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der HRK LUNIS bietet Kundinnen und Kunden einen individuellen Mehrwert, der über das rein Finanzielle hinausgeht. Die Schwerpunkte liegen bei der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling und der digitalen Finanzbuchhaltung sowie der Vorsorge- und Generationenplanung und dem Stiftungswesen. Hauseigene Immobilienexperten stehen bei Themen wie Immobilienerwerb oder -verkauf zur Seite. Das Münchner Unternehmen schreibt zudem mittels Beauty Contest private, institutionelle und nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.hrklunis.de | www.wertiq.de

Über Grossbötzl, Schmitz & Partner Die Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH wurde 1986 in Düsseldorf gegründet und verwaltet Wertpapiervermögen für private und institutionelle Anleger. Das Haus ist mehrfach mit Höchstnoten ausgezeichnet worden und gehört mit seiner jahrzehntelangen Historie zu den ältesten und renommiertesten bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsp-d.com Kontakt HRK LUNIS Joachim Spiering Corporate Communications Telefon +49 (0) 89 - 216686 56 Kontakt Grossbötzl, Schmitz & Partner Philip Terwey Geschäftsführender Gesellschafter Telefon: +49 (0) 211 - 136990 Zusatzmaterial zur Meldung:



