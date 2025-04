USD/CAD gewinnt an Momentum und nähert sich 1,3885 in der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag. Fed-Chef Powell deutete an, dass die Zentralbank nicht in Eile ist, die Zinssätze zu senken.Die BoC hielt ihren Leitzins bei 2,75% in ihrer Sitzung im April am Donnerstag. Das Währungspaar USD/CAD stärkt sich während der frühen europäischen Sitzung ...

